2019-03-19T12:45:13+03:00
Общество

В Екатеринбурге владелец супермаркета и службы доставки начал бесплатно раздавать еду

Каждый может взять себе списанные продукты
Олег Галимов
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Фото: Facebook Ивана ЗайченкоФото: Facebook Ивана Зайченко
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Среди рестораторов Екатеринбурга появился свой самаритянин. Владелец службы доставки «Сушков» и «Дель Песто» Иван Зайченко решил бесплатно отдавать списанные продукты в магазине «Жизньмарт».

- Многим, чтобы поесть, приходится копаться в мусорных контейнерах, выгребая просроченные продукты, выброшенные магазинами, - написал Зайченко в Facebook. - Не знаю, нарушаем ли мы так какие-то законы или нет, но надеюсь, что это хоть кому-то поможет сохранить человеческое достоинство, и при этом остаться сытым. Буду счастлив, если остальные ритейлеры возьмут это на вооружение.

Фото: Фото: группа в Telegram Жизньмарт. Общение

Фото: Фото: группа в Telegram Жизньмарт. Общение

В Европе, к слову, подобная практика существует уже давно. В некоторых странах можно бесплатно получить продукты в день, когда у них истекает срок годности.

Подобный опыт уже пытался привить коммерсант Артак Акопян. Раньше бизнесмен бесплатно раздавал пенсионерам хлеб, но в итоге столкнулся с хамством, когда бабушки обнаглели от халявы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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