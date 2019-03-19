80 километров на лыжах: в заповеднике «Денежкин Камень» провели перепись белок, лосей и ежей

«Это не техника дошла, я сама сюда дошла - на лыжах», - фраза из мультфильма «Простоквашино» как нельзя лучше описывает работу специалистов заповедника «Денежкин Камень». Каждую зиму сотрудники проводят перепись диких животных. Использовать для своего передвижения любой вид транспорта запрещено, поэтому все встают на лыжи.

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"

Считают обитателей заповедника исключительно по их следам. Для этого сотрудников по 2-3 человека забрасывают за 35 километров на буранах. Обратно специалисты идут на лыжах, в день по 15 километров, находясь в общей сложности в пути пять дней. Всего этой зимой было пройдено 80 километров.

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"

- За плечами сотрудники несут рюкзаки по 7-12 килограммов. С собой только самое необходимое: спальник, посуда, предметы личной гигиены и еда быстрого приготовления. Воду набирают из реки Шарп либо топят снег и лед, - рассказывают о деталях переписи в пресс-службе заповедника. - Ночуют в зимовьях - лесных избушках, где есть печное отопление и запас дров.

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"

В этом году в «Денежкином Камне» насчитали очень много белок, куниц, росомах, рысей, лосей и зайцей. Следов медведей еще не обнаружено, но это вполне логично – до апреля косолапые обычно в спячке.

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"

- Огромное количество лёжек лосей. Такое чувство, что они устроили соревнование по лёжкам. Двух лосей видели на маршруте, но издалека. Обычно животные слышат людей и сами уходят. Зимой лоси едят осиновую кору, мох, можжевельник и ветки пихты. В одном месте видели следы пары росомах, видимо они уже готовятся к весенним брачным играм, - рассказывает директор заповедника «Денежкин Камень» Анна Квашнина.

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"

Все собранные данные учёные внесут в ежегодную «Летопись Природы», а затем отправят в Министерство природных ресурсов и экологии РФ.