2019-03-19T08:35:30+03:00
Общество

80 километров на лыжах: в заповеднике «Денежкин Камень» провели перепись белок, лосей и ежей

Для этого сотрудников по 2-3 человека забрасывают за 35 километров на буранах. Обратно специалисты идут на лыжах, по 15 километров в день
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"
Изменить размер текста:

«Это не техника дошла, я сама сюда дошла - на лыжах», - фраза из мультфильма «Простоквашино» как нельзя лучше описывает работу специалистов заповедника «Денежкин Камень». Каждую зиму сотрудники проводят перепись диких животных. Использовать для своего передвижения любой вид транспорта запрещено, поэтому все встают на лыжи.

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"

Считают обитателей заповедника исключительно по их следам. Для этого сотрудников по 2-3 человека забрасывают за 35 километров на буранах. Обратно специалисты идут на лыжах, в день по 15 километров, находясь в общей сложности в пути пять дней. Всего этой зимой было пройдено 80 километров.

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"

- За плечами сотрудники несут рюкзаки по 7-12 килограммов. С собой только самое необходимое: спальник, посуда, предметы личной гигиены и еда быстрого приготовления. Воду набирают из реки Шарп либо топят снег и лед, - рассказывают о деталях переписи в пресс-службе заповедника. - Ночуют в зимовьях - лесных избушках, где есть печное отопление и запас дров.

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"

В этом году в «Денежкином Камне» насчитали очень много белок, куниц, росомах, рысей, лосей и зайцей. Следов медведей еще не обнаружено, но это вполне логично – до апреля косолапые обычно в спячке.

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"

- Огромное количество лёжек лосей. Такое чувство, что они устроили соревнование по лёжкам. Двух лосей видели на маршруте, но издалека. Обычно животные слышат людей и сами уходят. Зимой лоси едят осиновую кору, мох, можжевельник и ветки пихты. В одном месте видели следы пары росомах, видимо они уже готовятся к весенним брачным играм, - рассказывает директор заповедника «Денежкин Камень» Анна Квашнина.

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"

Все собранные данные учёные внесут в ежегодную «Летопись Природы», а затем отправят в Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Они замерзали, разбежавшись по склону": знакомые погибших на Чивруайском перевале студентов из Куйбышева ищут причины страшной трагедии
"КП-Самара" пообщалась со знакомыми и друзьями погибших 43 года назад туристов, пропавших на Чивруайском перевале в Ловозерских тундрах. Что случилось в тот день, почему в поход отправились в ночь и зачем группа разделилась
Новости 24
В Академическом районе Екатеринбурга загорелся цветочный магазин
В Екатеринбурге посадили сутенера, снабжавшего сауны и бани проститутками
Бытовые лайфхаки: дети отлично знают, как пользоваться вещами взрослых
Жуйте и стригитесь: вслед за бургерной Тимати откроет в Екатеринбурге барбершоп
На въездах в Екатеринбург появятся три новые стелы
На Урале полсотни вдов и ветеранов ВОВ получат по 1,6 миллиона на улучшение жилищных условий
12 ударов ножом: в Екатеринбурге поймали уроженца Таджикистана, напавшего на удачливого уральца
Подвели удаления: «Автомобилист» проиграл в овертайме «Салавату Юлаеву»
Студент УрФУ победил на Всероссийских соревнованиях по боксу
В Свердловской области поезд сбил 65-летнюю пенсионерку
Прокуратура проверит массовый мор рыбы в реке под Березовским
Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запустили страховую программу по защите банковских карт
Директор регоператора «Рифей» ответит на вопросы на радио «КП» - Екатеринбург»
Екатеринбуржцев зовут обсудить проект нового здания ФСБ
ВТБ в Екатеринбурге подключил к Единой биометрической системе 10 отделений
Мэрия Екатеринбурга намерена увеличить полномочия и штрафы, выписываемые квартальными
Ветераны свердловского МВД в третий раз избрали своим лидером Владимира Ралдугина
В лесах Урала сквозь жесткий наст снега для диких животных начали рыть кормовые траншеи
В Серове будут судить поездного дебошира, дергавшего пассажирку за одежду
Уральские ученые нашли способ производства важнейшего компонента для вакцин против гриппа
На Урале школа заплатит 150 тысяч ученику, который по дороге на урок физкультуры сломал руку
Екатеринбурженке провели три ненужных химиотерапии, перепутав метастазы опухоли с камнями из желчного пузыря
Дополнительные поезда в Казань и Москву отправятся из столицы Урала в период весенних каникул
В Екатеринбурге водитель Lada не успел проскочить на мигающий зеленый и сбил 14-летнюю девочку
Начало недели на Урале будет теплым и без осадков