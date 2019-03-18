2019-03-18T16:52:12+03:00
Происшествия

«Ее положили в реанимацию»: в Екатеринбурге на 72-летнюю пенсионерку упал лед с крыши

ЧП случилось на проспекте Ленина
Данил СВЕЧКОВ
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Архивный снимок.Архивный снимок.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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И снова в Екатеринбурге сосулька упала на человека. На этот раз пострадала 72-летняя пенсионерка, которой не повезло оказаться рядом с домом по адресу Ленина, 5/1 в тот момент, когда с ее крыши сорвался лед.

– Сообщение о случившемся пришло в отдел полиции №9 от медиков, – поясняют в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. – Женщина поступила в медицинское учреждение с травмами характерными для падения льда. Опросить женщину пока нельзя из-за ее плохого самочувствия. Она лежит в реанимации.

Сейчас сотрудники полиции опрашивают жильцов дома, а также ищут очевидцев происшествия. Ранее подобное в Екатеринбурге уже случалось. Самый громкий случай – падение снега со здания городской администрации на пожилую женщину. Позже в Екатеринбурге наледь упала на детскую коляску, в которой был ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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