2019-03-18T11:36:32+03:00
Общество

Власти Екатеринбурга требуют признать барда Новикова банкротом

Шансонье задолжал администрации города 1,3 миллиона рублей
Олег Галимов
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Дело уже несколько месяцев находится в Арбитражном судеДело уже несколько месяцев находится в Арбитражном судеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве барда Александра Новикова в Арбитражный суд Свердловской области. Данные по делу находятся в картотеке, а сумма долга шансонье составляет 1 378 000 рублей.

По данным федерального реестра, Новиков задолжал городским властям плату за земельный участок на Малышева, 38. Это уже повторное заявление, а первое было подано еще в августе 2018 года. Ответчик же считает, что участок находится в общей долевой собственности и данная оплата оспаривается в суде общей юрисдикции.

Чтобы прояснить ситуацию в пресс-службе администрации города попросили направить официальный запрос, а помощники шансонье пообещали ответить на вопросы позже.

Пять месяцев назад Новиков пытался отсудить миллион евро у «Первого канала» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять месяцев назад Новиков пытался отсудить миллион евро у «Первого канала»Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнее время имя барда Новикова все чаще всплывает в новостных лентах из-за судебных разбирательств. Еще недавно он вместе с экс-замминистра экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым был фигурантом уголовного дела скандальной стройки элитного коттеджного поселка «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ. Его обвиняли в хищении 50 миллионов рублей пайщиков, которые ждали свои дома более 8 лет.

Также в конце прошлого года Новиков подал иск к «Первому каналу» на сумму в миллион евро. Именно в такую сумму он оценил ущерб нанесенный его деловой репутации в ходе передачи «Пусть говорят», где по его мнению его хотели «очернить». Дело шансонье проиграл, как и последующую далее апелляцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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