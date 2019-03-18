«Я ревела и вязала»: чтобы заработать на лекарства от рака, жительница Серова начала делать шапки для медсестер

Шапки и шарфы, кофты… В небольшом поселке Энергетиков, что под Серовом многие жители уже не ходят за ними на рынок, а заказывают их у своей соседки Яны Шикиной. Вяжет она по старинке – спицами и шерстяными нитками. За один день может сделать два комплекта шапок и шарфов.

– В нашем поселке я, наверное, уже всех обвязала – выхожу на улицу, а люди в моих шапках ходят, – смеется Яна.

Однако причина, по которой женщина начала вязать одежду на продажу, далеко не веселая. В 2016 году медики нашли у нее рак и этот небольшой бизнес, буквально помог ей справиться с болезнью.

ВЯЗАЛА В БОЛЬНИЦЕ ПО НОЧАМ, ОБЛОЖИВШИСЬ ПОДУШКАМИ

Яне Шикиной был 41 год, когда у нее вдруг стала болеть рука. Первое время врачи думали, что это следствие спинной грыжи, однако обследование показало гораздо более серьезное заболевание. Научным языком оно называется «примитивная нейроэктодермальная опухоль», а простым – рак спинного мозга.

– У меня была крайне редкая форма онкологии, – рассказывает Яна Шикина. – Врачи долго не могли понять, что со мной. Анализ, который обычно делается за десять дней, в итоге делали около двух месяцев. У нас в семье был шок, когда мы узнали, что со мной. Поплакали, конечно, но потом собрались: «Хватит! Надо жить дальше!»

Яна прошла через две операции и лучевую терапию. Во время лечения ей пришлось месяц провести в стенах 40-й городской больницы в Екатеринбурге.

– Я лежала в больнице одна, мои две дочери и муж были за 350 километров от меня, – вспоминает Яна. – Жизненно-необходимые препараты в больнице давали, а вот те, которые должны были поддержать мое здоровье, и которые мне рекомендовали врачи, нет. Кроме того, у нас, к сожалению, в поликлиниках финансирование не очень хорошее, а питаться мне нужно было в тот момент обильно. Деньги просить у семьи я не хотела – у родных и так было тяжелое финансовое положение. Муж двоих детей поднимал, пока я долго лежала в больнице.

Выписавшись из больницы, Яна стала искать заказчиков, выкладывая фотографии связанных ею вещей в Интернет. Фото: Яна Шикина

Однажды Яна, слабая от болезни и процедур, опираясь о стенку, дошла до киоска с прессой на первом этаже больницы, чтобы купить газету – в палате было совершенно нечем себя занять. Там же, среди журналов и книг продавалась пряжа. Вместо газеты Яна Шикина купила ее и, вернувшись в палату начала вязать шапку.

– Изначально я не думала продавать то, что свяжу, просто рука немела от болезни и врачи советовали каким-нибудь занятием ее разрабатывать, – говорит Яна. – Мне было больно. Я ревела и вязала, ревела и вязала, а куда деваться? Соседки по палате увидели, что я хорошо вяжу. Потом об этом узнала другая палата. Приходят однажды две женщины: «Ой, вы такие хорошие тапочки связали, а можете и нам сделать такие же?». Потом пришла медсестра: «Можно и мне шапочку?». Я киваю: «Будет готова завтра утром». А она смотрит на меня с широко раскрытыми глазами: «Как завтра утром?!». А я ведь очень быстро вяжу. Увлекалась этим еще в детстве, но потом забросила. Вязала в больнице по ночам, обложившись подушками. Ко мне сделать заказ приходили медсестры и врачи, другие пациенты. Я вязала для них одежду, а плату брала только за пряжу, ну и сверху накидывала небольшой процент, чтобы оправдать свой труд. На эти деньги покупала необходимые мне лекарства и еду.

ПРОДАЛИ ШАПКУ – КУПИЛИ ДЕТЯМ ФРУКТЫ

За тот месяц, что Яна провела в 40-й больнице, она связала три кофты, около десяти шапок и тапочек. Чтобы найти клиентов, развешивать объявления по больнице ей не пришлось – клиенты сами приходили, когда по «сарафанному радио» узнавали, как быстро она вяжет. Чуть позже Яне пришлось еще 42 дня провести в Областном онкологическом диспансере в Екатеринбурге на лучевой терапии

– Тогда мне уже было лучше, – вспоминает Яна. – Сильные боли отступили. Я могла ходить и даже сама ездила в Центр закупать пряжу, а потом сидела и вязала, как и раньше. И своих соседок по палате вязанием заразила. Одна девушка, например, стала мастерить куколок для своей дочери. Другой я помогла вспомнить, как делать петельки. У них было плохое настроение, упадок сил, но когда они начали вязать, то сразу приободрились.

Сейчас Яна Шикина уже бабушка и находится в состоянии ремиссии. Фото: Яна Шикина

Вернувшись после лечения домой, Яна выложила фотографии связанных ею вещей на свои странички в социальные сети. Благодаря этому к ней потянулись с заказами жители Серова.

– Первое время, когда меня только выписали из поликлиники, было очень тяжело финансово, – вспоминает Яна. – Работал только муж, а я сидела на группе по инвалидности. А ведь у нас дети. И надо было как-то семью содержать и мне покупать дорогие лекарства. И я вязала просто, чтобы мы могли прожить. Получила за шапку 500 рублей – пошли в магазин, купили фрукты. Ведь полноценно работать я не могла из-за плохого самочувствия.

Сейчас Яна находится в состоянии ремиссии. А на заказ вяжет все реже. Она работает заведующей производством в столовой местного санатория и водится с внуком.

– В юности я правоведение изучала, но юристом не стала – не захотела, – говорит Яна. – Меня больше тянуло к кулинарии и рукоделию. Сейчас занимаюсь тем, чем хочу. А вязание, не постесняюсь сказать, помогло нашей семье в трудную минуту. Да и потом, дело ведь не только в деньгах. У меня было хобби во время болезни. И это увлечение помогло мне не отчаяться, не зациклиться на проблеме, а жить дальше.