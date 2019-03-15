Защищать храм в Екатеринбург приедут Пореченков, Безруков и Галустян

На большой молебен, который 17 марта в 15 часов пройдет на Октябрьской площади у Драмтеатра, из Москвы приедут известные российские актеры Сергей Безруков, Михаил Пореченков и Михаил Галустян.

Возглавит молебен в сквере митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, который на этой неделе записал обращение к верующим, призвав их принять участие в молебне.

Храм построят в сквере. Фото: Фонд святой Екатерины

Летом этого года на площади у театра начнется строительство Храма святой Екатерины. Сначала его хотели возвести на площади Труда на месте небольшой часовни святой Екатерины, однако через несколько лет место поменялось – был разработан проект по строительству собора в акватории Городского пруда. Окончательным местом возведения нового храма стала Октябрьская площадь.

Храм станет одним из подарков к 300-летию Екатеринбурга. Он будет вмещать до 2500 верующих, кроме молитвенных помещений здесь откроют общественное пространство для проведения публичных мероприятий.