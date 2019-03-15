2019-03-15T08:00:59+03:00
Общество

«Лопату мэру»: из-за снегопада Екатеринбург встал в гигантские пробки

Там, где раньше автомобилисты проезжали за 20 минут, теперь приходится стоять по 1,5 часа
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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На данный момент загруженность на дорогах Екатеринбурга - 8 балловНа данный момент загруженность на дорогах Екатеринбурга - 8 балловФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральская столица в прямом смысле слова замерла. Вчера на Екатеринбург вновь обрушились снегопады и, как следствие, на дорогах образовались гигантские пробки.

Сильные заторы - до 10 баллов - можно было наблюдать еще накануне вечером, однако и сегодня утром ситуация не изменилась. Там, где раньше автомобилисты проскакивали за 20 минут, теперь приходится стоять по 1,5 часа. Во всем водители винят коммунальщиков и чиновников.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

- Говорили , что коммунальщики на страже и готовы к погодным условиям, но ехал ночью по ЕКАДу - это было просто жуть, как на бездорожье! У нас как происходит сегодня: снег выпал сегодня, а уберут через неделю, когда он уже таять начнет;

- Вообще не очищено! Где мэр, который сказал, что все отлично? Лопату ему, и пусть чистит, - негодуют горожане.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

При этом люди отмечают, что в центре города уборочная техника все же поработала, а вот на окраины мегаполиса почему-то не добралась.

- Поездка на работу с утра - это что-то! Залесье, Зелёный бор - не чищено. Ехал по середине по колеям. Да что уж там поселки......Шефская просто жуть. Коммунальные службы с непогодой справились на 2!

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Как результат непогоды на дрогах уже с утра десятки аварий. Например, на перекрестке Саввы Белых-Машинная иномарка заскочила на ограждение. Достается и пешеходам. Как сообщают очевидцы, у входа в Чкаловскую администрацию за 10 минут падает уже четвертый человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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