Попросили помощи у Зюганова: в Екатеринбурге комсомольцы подрались с коммунистами на заседании обкома КПРФ

В Екатеринбурге во время заседания обкома КПРФ произошла потасовка с участием комсомольцев и членов партии. Последних представлял юный депутат городской думы Андрей Пирожков, который недавно прославился на всю страну своим предложением вернуть ГУЛАГ.

По его словам, причиной конфликта стало решение главы свердловского отделения КПРФ Александра Ивачева распустить комсомол на Среднем Урале.

Депутат Пирожков объявил войну главе свердловского отделения партии. Фото: блог Александра Ивачева

- Это 63 человека со всей Свердловской области, - рассказывает «КП» Пирожков. Никакой антипартийной деятельностью они не занимались. Когда мы попросили у Ивачева дать нам слово, то он приказал членам партии выгнать нас, хотя даже присутствующие проголосовали за то, чтобы выслушать нас. Когда он понял, что прогнать нас своими силами не получается, то вызвал полицию. Наряд приехал, но когда я объяснил им, что происходит, силовики уехали.

Сам Александр Ивачев по-другому оценивает произошедшее.

- Официально могу заявить, что среди группы провокаторов кроме депутата гордумы Андрея Пирожкова не было членов комсомола и уж тем более членов партии, - написал глава обкома в своем блоге. - Почему во всю эту историю ввязался самый молодой депутат городумы, получивший мандат по партийному списку, и всем обязанный КПРФ, я сказать не могу. Сам обескуражен таким поведением. Видимо власти нашли к Пирожкову какой-то подход. Может это деньги, а может и какое-то слабое место, на которое надавили. В любом случае, уверен что настоящий коммунист, даже под давлением обстоятельств не вправе предавать своих товарищей и интересы партийной организации.

Пирожков также добавил, что уже написал письмо Геннадию Зюганову с просьбой привлечь Ивачева к ответственности и отправить его в отставку.