В первый же день у России четыре медали: в Екатеринбурге стартовал турнир по дзюдо «Большой шлем»

В Екатеринбурге прошел первый день крупного международного турнира по дзюдо «Большой шлем», где были разыграны первые пять комплектов наград. На счету сборной России – три бронзовых и одна серебряная медали.

Первую бронзовую медаль сборной России принесла Ирина Долгова. В категории до 48 кг, благодаря двум успешным броскам, спортсменка из Иркутска одержала верх над дзюдоисткой из Японии.

Ирина Долгова - третья слева. Фото: Федерация дзюдо Урал-Западная Сибирь

- Я могла сегодня бороться в финале, - призналась бронзовая призерка турнира Ирина Долгова, - но допустила ошибку в полуфинале. Однако, я очень рада этой бронзе, ведь последний раз я выходила на татами в официальных турнирах в конце прошлого года.

Вторую бронзу национальной команде России принес Альберт Огузов. В схватке за третье место он должен был встретиться с другим россиянином Исламом Яшуевым, но он снялся с поединка.

Альберт Огузов - первый справа. Фото: Федерация дзюдо Урал-Западная Сибирь

Еще одна бронза на счету уральской дзюдоистки Натальи Кузютиной. В схватке за третье место она попала на Дарья Бобрикова, которая, как и Ислам Яшуев, снялась с соревнований.

Наталья Кузютина - первая справа. Фото: Федерация дзюдо Урал-Западная Сибирь

- Жаль, что не смогла порадовать сегодня болельщиков в городе, который давно стал для меня родным, - призналась Наталья Кузютина, - сегодня не очень хорошо себя чувствую, поэтому не удалось занять более высокое место.

Серебро в копилку сборной России принес Иса Исаев из Санкт-Петербурга. В финале он встретился с французом Киллианом Блохом, который в этот день оказался сильнее.

Исаев уступил в финале французу и взял сереброФото: Алексей БУЛАТОВ

- Это моя первая золотая награда на турнире серии «Большой шлем», - рассказал французский дзюдоист, - я счастлив! До этого у меня было здесь пятое место, потом третье и вот, наконец, первое!

Свердловская область сегодня была представлена сегодня лишь в одной категории – у мужчин в весе до 60 кг. Сахават Гаджиев начал с победы в первом круге над Беном Девидом из Израиля. В четвертьфинале Сахават в упорнейшей борьбе не смог вырвать победу у соперника из Монголии. Далее в утешительном поединке в дополнительное время Гаджиев уступил Лукхуми Чхквимиами и выбыл из борьбы за медали.

Сегодня в ДИВСе пройдет второй день турнира. С 11.30 на ковре начнутся схватки в четырех категориях - у мужчин в категориях до 73 и 81 кг и у женщин в категориях до 63 и 70 кг. В

Стоит отметить, что турнир в Екатеринбурге является одним их этапов отбора на Олимпийские игры 2020.

- Спортсмены, которые набирают олимпийский рейтинг для того, чтобы попасть на Олимпийские игры, должны пройти через серию крупных международных турниров, - рассказал руководитель департамента организации и проведения мероприятий Федерации дзюдо России Анатолий Ларюков, - если в течение двух лет они набирают нужное количество очков, то имеют возможность отобраться на Олимпийские игры. Если этих очков не будет, такой возможности у них не будет.

Напомним, что всего в 2019 году запланировано шесть турниров «Большого шлема», два из них уже прошли в Париже и Дюссельдорфе, после Екатеринбурга соревнования пройдут в Баку, Абу-Даби и Осаке. Участие в турнире имеет ключевое значение для спортсменов, которые планируют участвовать в Олимпийских играх.