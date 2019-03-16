Бойцы Росгвардии провели спецоперацию в элитном квартале Екатеринбурга

Вечер пятницы обернулся для нескольких элитных клубов Екатеринбурга полномасштабной проверкой бойцов ОМОНа и Росгвардии. Около полуночи автозаки уже подъехали к клубному дому «Тихвин» на улице Радищева. Целью силовиков стали наркоторговцы в ночных заведениях.

По словам пресс-секретаря областного полицейского главка Валерия Горелых, в сейчас в уральской столице и на территории Среднего Урала проходит первый этап широкомасштабной профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Она направлена на задержание людей, которые могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков.

- Прошу граждан и гостей города отнестись с пониманием к деятельности силовиков. Законопослушным людям волноваться и переживать нет никаких оснований. Об итогах сегодняшнего ночного рейда говорить пока рано, поскольку он еще не завершен. Внезапным визитам правоохранителей могут подвергнуться и другие заведения, если по этим адресам поступят сигналы от граждан, - отметил полковник Горелых.

В первую очередь кинологи проверили клуб «Синий жук». Возможно, это напрямую связано с перестрелкой, которая произошла там в ночь на 24 февраля в результате трех местных предпринимателей и толпы южан.

- Тщательной проверке подвергаются и различного рода увеселительные заведения, работающие в ночном режиме, - добавил Горелых.