В Екатеринбурге мужчина проломил череп двухмесячной дочке

Уральские сыщики отправили в следственный изолятор 40-летнего жителя Екатеринбурга. Поводом для столь жесткой меры пресечения стало обвинение в избиении двухлетней дочки. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

О том, что малышка серьезно пострадала, силовики узнали после звонка соседей, которые заметили травмы у ребенка.

- Семья девочки живет в коммунальной квартире неподалеку от железнодорожного вокзала, - отметил источник. - В конце февраля муж с женой беспробудно пили, но в какой-то момент детский плач вывел из себя ее отца. Пытаясь угомонить малышку, он несколько раз ударил ее по голове. Позже врачи также диагностировали у младенца перелом ноги.

Следователи СКР добились проведения психиатрической экспертизы, чтобы выяснить является ли мужчина вменяемым. Сейчас девочка находится в больнице, а после выписке ее доставят в Дом малютки, ведь скором времени ее мать и отца лишат родительских прав.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.