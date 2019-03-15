2019-03-15T07:54:22+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге мужчина проломил череп двухмесячной дочке

Также у малышки диагностировали перелом ноги
Олег Галимов
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Теперь мужчине грозит до 10 лет колонииТеперь мужчине грозит до 10 лет колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральские сыщики отправили в следственный изолятор 40-летнего жителя Екатеринбурга. Поводом для столь жесткой меры пресечения стало обвинение в избиении двухлетней дочки. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

О том, что малышка серьезно пострадала, силовики узнали после звонка соседей, которые заметили травмы у ребенка.

- Семья девочки живет в коммунальной квартире неподалеку от железнодорожного вокзала, - отметил источник. - В конце февраля муж с женой беспробудно пили, но в какой-то момент детский плач вывел из себя ее отца. Пытаясь угомонить малышку, он несколько раз ударил ее по голове. Позже врачи также диагностировали у младенца перелом ноги.

Следователи СКР добились проведения психиатрической экспертизы, чтобы выяснить является ли мужчина вменяемым. Сейчас девочка находится в больнице, а после выписке ее доставят в Дом малютки, ведь скором времени ее мать и отца лишат родительских прав.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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