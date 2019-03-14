«Драки и изнасилования в СИЗО – миф, а вот кормят здесь жуткой отравой»: дневник политического арестанта

Правильно говорят в России уже много веков: от сумы и от тюрьмы – не зарекайся. А вот еще – сегодня на коне, а завтра под конем. Жизнь любого человека в одночасье может развернуться на 180 градусов и показать свои не самые лицеприятные стороны.

Полгода известный уральский политик провел в столичном СИЗО «Бутырка» по обвинению в получении взятки. В итоге вышел на свободу. На условиях анонимности он рассказал «Комсомолке» по каким правилам живут арестанты, как не сломаться в сложной ситуации и что помогает сохранить человечность в застенках.

В камерах "Бутырки" всегда порядокФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВЫХОДА НЕТ

Свободу у меня отняли внезапно – утром дома принимал душ, а вечером в холодной камере. Конечно, шок, но я сразу собрался и не позволил себе паниковать. Как говорит герой в фильме Спилберга «Шпионский мост» - «а это поможет?». Вот и я также – впадать в отчаяние не надо, это делу не поможет.

Первое, что нужно понять после ареста: ты попал на поезд, с которого в ближайшее время не сойдешь, нужно принять это как должное – сэкономишь много сил и нервов. У многих поначалу есть надежда – через несколько дней меня освободят, я же ни в чем не виноват. Это не так, надо сразу приготовиться к худшему.

Судебная система у нас выстроена таким образом: если вина не доказана, или же есть только ее косвенные признаки – ты все равно попадешь в СИЗО. Тут действуют по принципу – сначала посадим, а потом разберемся. Да и сроки после суда получают большинство арестантов следственного изолятора – тут надо не о свободе думать, а о том, чтобы «отскочить по-минималке».

До определения меры пресечения человека везут в изолятор временного содержания. Еда тут лучше, чем в СИЗО, проходишь врачебный осмотр, готовишься к первому суду.

Окружение делят на первоходов (те, кто арестован впервые) и тех, кто уже был на этапе. Первые стараются узнать – как вести себя в камере следственного изолятора, волнуются. Старожилы спокойны – все уже знают.

"Бутырка" - особый мир в центре МосквыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

НЕ ВЕРЬ, НЕ БОЛТАЙ И НЕ ОБЕЩАЙ

Попав в камеру – не говори лишнего, тем более не обещай. Обещать в застенках можно только то, что можешь выполнить, иначе будут проблемы. Какой бы не была доверительной обстановка – не откровенничай. Во-первых, информация о тебе будет доступна и на зоне – здесь все друг про друга все знают. Во-вторых, тут просто не принято болтать. Представь, что люди вместе сидят месяцами – надоедают друг другу одним своим видом до жути, если при этом болтать – вызовешь ненависть.

Не верь никому, уж поначалу точно – арестанты могут представляться хоть какими авторитетами, а сами будут сливать информацию администрации СИЗО. Вообще, если кто-то много спрашивает – надо насторожиться – это неспроста.

Есть негласное правило – арестант рассказывает о себе лишь то, что хочет. Могут подсказать по уголовному делу – тут играет роль коллективный разум, который круче самого подкованного адвоката. Могут дать совет, как вести себя на суде. Не более.

ДРАКИ, ИЗНАСИЛОВАНИЯ И ПРОЧАЯ ДИЧЬ - МИФ

Суд с 99% вероятностью отправит человека в СИЗО. Исключение составляют те, у кого есть «подвязки в верхах» или вам просто очень повезло. Далее всех везут на карантин, а через день-два – в камеру следственного изолятора.

Тут с самого начала нужно усвоить несколько важных правил – и тогда жизнь тут будет относительно спокойной. Соблюдай чистоту – здесь находятся люди, и гадить нельзя никоим образом. Не бери чужих вещей без спроса и не проси, пока не предложат. Есть в любой камере вещи общего пользования. Также и еда – конфеты, чай, прочие мелочи. Просто кто-то более богат в материальном плане, а кто-то беден. У кого есть возможность - выносит на общак часть передачек. Но это опять же по личному желанию – чужого никто не возьмет и не попросит. С общака все делится поровну – все в одной беде.

Вообще, драки, поножовщина и изнасилования в камерах – это миф. Бывают, конечно, ссоры на словах – все мы не идеальны, да еще и в такой ситуации. Очень редко – небольшие драки, это надо очень сильно накосячить, чтобы тебя проучили таким образом. Но по большей части – все спокойно, у каждого свои проблемы, а делить тут нечего.

Продуктовый общак есть в каждой камереФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВСЕ ГОТОВЫ К СРОКУ

Когда пропадает надежда на изменение меры пресечения судом, арестанты начинают осознавать, что, скорее всего, им дадут реальный срок. Начинают советоваться друг с другом по уголовным делам. И думают уже не о том – выйдут после суда или нет, а о том, какой срок дадут.

Повторюсь – очень важно принять внутренне, что от тебя мало что зависит и просто жить, думать о том, как выжить в застенках, а не мечтать о воле. Попался с наркотиками – ну кто тебя выпустит? Тут точно придется отбывать срок, экономические преступления – тоже невелика вероятность, что отпустят. Люди это осознают и воспринимают СИЗО, как первую дистанцию в пути заключения. Первоходы пытаются узнать у бывалых, как вести себя на зоне – все-таки это совсем другое место, где придется жить долгие годы, а рецидивисты больше молчат – они прекрасно понимают, что их ждет.

ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ

Кормят в СИЗО редкостной дрянью, настоящей отравой. Я и на воле неприхотлив в вопросах питания, но то, что дают тут – есть очень сложно. Но этого все-таки хватит, чтобы выжить, а это главное.

Впрочем, арестант имеет право воспользоваться магазином, если родные перевели на счет деньги. Можно сделать заявку на сигареты, чистую воду, какие-то основные продукты. У нас в камере был холодильник, телевизор. Не везде так – организовать сложно, но можно.

Кроме правил надо запомнить главные ошибки, которых совершать нельзя. Приведу типичные ошибки новичка. Первое: много болтают, узнали, что ты богат – будешь давать на общие расходы больше, чем остальные. Второе: неуважение к другим – хамство, игнорирование беседы – это вызовет негатив со стороны сокамерников. Ходят в туалет, когда кто-то ест или пьет чай. Если уж совсем невтерпеж – попроси сделать перерыв в чаепитии. Ведь «дальняк» находится тут же в камере - поэтому уважай и соблюдай чистоту, а после помой руки.

Плюют на пол: это уже совсем за гранью. Помните, в фильме «Антикиллер» герой Шакурова говорит «а вот плевать в хате нельзя». Это нужно выучить, прежде всего, если попал в неволю.

Убирайся только в своей камере – готовят и разносят пищу, а также убирают общие помещения «козлы» - низшая каста, они даже хуже сотрудников колонии. Но и им тут не хамят.

Если повезет, то в "хату" можно "завезти" холодильникФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДЕНЬ СУРКА

Когда немного обживаешься – сталкиваешься с чудовищным однообразием – все по распорядку, одни и те же лица, движения. Тут спасение в книгах. Они есть в каждой камере, а также можно сделать заказ в общей библиотеке. В «Побеге из Шоушенка» есть сцена, где старик-арестант развозит книги. Вот тут также. Мне книги сильно помогли – знания получил и время скоротал.

Еще одно средство борьбы против Дня сурка – игры. Нарды, шахматы, шашки – пожалуйста. А вот карты строго запрещены. Есть тут, конечно, это дело. Но никому не посоветую этим заниматься. Узнают в администрации – ШИЗО обеспечено, если нет, то все равно проиграешься. И тем, кому ты проиграл совсем не важно, как ты выплатишь долг – дадут короткий срок и выкручивайся. А проблем итак хватает. Поэтому играют тут, мягко говоря, неумные люди.

ЗАПРЕТНЫЕ ВЕЩИ

Закон у нас в отношении вещей, которые можно держать в камере, такой, что если его соблюдать – в большинстве СИЗО поднимутся реальные бунты. В администрациях изоляторов это прекрасно понимают, поэтому тут действует компромисс – наверху закрывают глаза на какие-то вещи, а арестанты мирятся с тем, что там воруют на еде, на других вещах.

К примеру, в камере постоянно есть хлеб, а режущие предметы запрещены. Мне его пальцем резать? Вот и придумываем разные конструкции, а надзиратели не отбирают.

Случаются и шмоны, если, допустим, появилась информация от «козлов», что в какой-то камере появился телефон (это под строгим запретом) или еще что-то недопустимое. Тогда всех выводят в «стакан» (закрытое тесное помещение), а одного оставляют – ищут конкретную вещь, часто даже плитку с пола и стен сбивают. Если находят, того, кто остался – в ШИЗО на 15 суток. Но это даже в почете, тут тебя все арестанты будут уважать и поддерживать.

После шмона материшься, полдня вещи собираешь. Но опять – куда от этого денешься.

Чистая воды - большой дефицит в камереФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

САМОЕ СТРАШНОЕ

На самом деле бояться нужно не сокамерников и не сотрудников колонии. Самое страшное для арестанта – заболеть. Тут очень сложно попасть к врачу и достать лекарства. А если еще заразишь других – тогда вообще плохо. Врачи тут бывают редко, рецепта не дождешься. А если повезло и получил заветную бумажку, пока ее доставят родственникам (многие сидят вдали от дома по месту совершения преступления, пока они привезут таблетки – уже и не надо будет.

Кто попадает к специалисту – счастливчики. Врачей тут очень уважают – они добросовестно трудятся за гроши. Но вот только у них тут ни оборудования, ни лекарств. Диагноз поставят, а чем лечить его?

Правда, у нас в «Бутырке» отличный стоматолог был, я был у него на приеме, он из подручных средств там меня «починил», как и на воле не всегда умеют. Ему я искренне благодарен.

А представьте тех, кто серьезно болен: надо тебе МРТ сделать – фиг тебе, а не МРТ, да и прочие обследования – забудь. Болен – твои проблемы.

«ПРАЗДНИКИ»

Есть несколько светлых моментов, которые разбавляют однообразие. Это свидания с родней, а также встречи с адвокатом и следователем. Правда, встречу со следователем сложно назвать «светлым моментом» - он тебя посадил, а теперь ему и дела нет до тебя – у него кипа дел. Но хоть какое-то разнообразие.

С адвокатом встречаться полезно – перед судом согласовываешь позицию, обмениваешься мнениями. Это важно. Но лишнего говорить не надо или шепотом – комната переговоров – территория казенная, все может быть.

Книги спасают арестантов от унынияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот с родными – это, конечно, радость и досада одновременно. Я так и не получил разрешения, чтобы повидать своих – следователь не дал. Но могу судить по сокамерникам. Понимаете, когда человек сел, начинаются проблемы с деньгами – семья лишилась кормильца, нужны средства на адвоката, на поддержку близких. Отворачиваются друзья, да и друзьями ли они были – большой вопрос. И все это ты видишь в глазах родных. А от кого-то уходят жены и человек понимает, что он выйдет через несколько лет в никуда, у него ничего не останется. Поэтому свидания с близкими – большое испытание. Тут стараются у них ничего не просить, обходиться малым, потому что там родне тоже тяжело. Я своих близких, кстати, только на суде видел. Держался уверенно, чтобы они не сломались.

НЕ СЛОМАТЬСЯ

На самом деле, заключение ломает меньшинство. Большая часть – мужики с внутренним стержнем. Все понимают, что тут тоже жизнь, что она продолжается и надо просто сформировать правильное отношение к действительности, не тешить себя пустыми надеждами и принимать все, как есть.

Я в СИЗО много читал, думал о жизни, перенимал опыт других. Застенки меня не сломали. Мне повезло по большому счету – получил условный, хотя готовился к реальному сроку. А те, кто остался там – у них впереди нелегкие испытания – разлука с семьей, да и будет ли семья, когда они освободятся, будет ли работа и вообще нормальная жизнь. Бередить эту рану в камерах не принято, об этом думают молча.

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