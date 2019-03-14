2019-03-14T11:17:15+03:00
Общество

Выучил девять тысяч знаков после запятой: лицеист из Екатеринбурга готовится побить рекорд по запоминанию числа Пи

Денис Бабушкин начал увлекаться мнемотехникой лишь год назад
Олег Галимов
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Денис Бабушкин вырос в маленьком уральском городе. Фото:соцсетиДенис Бабушкин вырос в маленьком уральском городе. Фото:соцсети
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Все мы знаем про число Пи, и помним, что когда-то использовали его при решении задачек по физике в школьные годы. Но есть и те, для кого оно имеет особое значение - запоминание чисел после запятых. Как выяснилось, в России есть соревнования в этом состязании. Действующий рекорд принадлежит учителю истории из химкинского лицея Владимиру Кондрякову – 13 183 знака.

Но как выяснилось, у него есть юный конкурент с Урала – лицеист Денис Бабушкин. Уроженец Верхней Салды начал увлекаться мнемотехникой лишь год назад, когда поступал в специализированный учебно-научный центр. С тех пор он постоянно тренировал свои навыки и теперь способен написать до девяти тысяч знаков после запятой.

Теперь парень без проблем запоминает имена людей и их номера телефонов.

Школьник из Екатеринбурга готовится побить рекорд России по запоминанию числа Пи.! другой источник

- Изучая различные методики, я улучшал свою память и экспертность в сфере мнемотехники, - рассказывает Денис. - Для подтверждения своих навыков я решил поставить рекорд России по запоминанию числа Пи. Я очень рад промежуточному результату, но не буду останавливаться на достигнутом.

Чтобы установить рекорд России Денису нужно выучить более 13 тысяч чисел. Фото: соцсети

Чтобы установить рекорд России Денису нужно выучить более 13 тысяч чисел. Фото: соцсети

Лицеист также уверен, что развитие памяти доступно абсолютно любому человеку. За год тренировок Денис научился запоминать на 40% больше, чем мог до этого. Запоминание числа Пи является своеобразным эталоном проверки памяти ведь оно бесконечно и не имеет повторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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