2019-03-13T16:42:24+03:00
Экономика

ВТБ Капитал Инвестиции вывел ПИФы на Маркетплейсе Московской биржи

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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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Паевые инвестиционные фонды ВТБ Капитал Инвестиции стали доступны на Маркетплейсе Московской биржи. Теперь клиенты, находящиеся в любой точке мира, смогут в режиме онлайн сравнивать и приобретать наиболее выгодные продукты рынка коллективных инвестиций и доверительного управления. Проект разработан в партнерстве с ведущими российскими управляющими компаниями.

Новый сервис позволит частным инвесторам получить всю необходимую информацию для принятия инвестиционных решений и вкладывать средства в паевые инвестиционные фонды ВТБ Капитал Управление активами. Посетители портала в рамках одного окна сравнивают фонды и стратегии ведущих управляющих компаний по критериям доходности, объектам инвестиций, стоимости паев и размеру минимальных вложений.

ВТБ Капитал Инвестиции представляет одну из самых широких на российском рынке линейку инвестиционных продуктов, различных по инструментам инвестирования, соотношению риска и доходности. Около двадцати розничных фондов с различными инвестиционными стратегиями предоставляют большой выбор возможностей для капиталовложений. Потенциальному инвестору предлагаются фонды облигаций, смешанные фонды, диверсифицированные фонды акций, фонд денежного рынка, индексный фонд и фонд товарного рынка. Стратегии имеют отраслевую, валютную и глобальную диверсификацию.

- Московская биржа – наш партнер во многих проектах доверительного управления и брокерского обслуживания. Например, мы первыми реализовали с биржей онлайн-регистрацию брокерского счета через технологию API. Сегодня в числе первых компаний мы рады разместить наши фонды на Маркетплейсе Московской биржи. Уверен, что розничные клиенты оценят удобство использования единой площадки для сравнения и выбора ПИФов для инвестирования, - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент банка ВТБ.

В дальнейших планах Московской биржи – реализовать Личный кабинет клиента на платформе Маркетплейса и запустить возможность покупки финансовых продуктов.

Маркетплейс Московской биржи доступен по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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