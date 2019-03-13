2019-03-13T16:15:13+03:00
Происшествия

Из-за плохого самочувствия пассажира в Екатеринбург сел Боинг, летевший из ОАЭ в Канаду

Судно направлялось в Северную Америку через Северный полюс, поэтому у него на пути оказалась уральская столица
Данил СВЕЧКОВ
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По информации очевидцев, на борту стало плохо ребенку.По информации очевидцев, на борту стало плохо ребенку.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятом часу дня в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» экстренно приземлился самолет авиакомпании Emirates, Боинг-777 рассчитанный на длительные полеты и перевозку около четырех сотен пассажиров. Как оказалось, летел он из Объединенных Арабских Эмиратов в Канаду, а на Урале приземлился потому, что одному из пассажиров стало плохо.

- Рейс авиакомпании Emirates совершил посадку в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, - объяснили в пресс-службе аэропорта. - Пассажира госпитализировали в одну из городских больницу. Само судно готовится вылететь. Другие пассажиры его не покидали.

Как сообщают очевидцы, медики на «скорой» увезли из аэропорта ребенка. Его состояние сейчас уточняется. Добавим, что самолет летел из Дубаи в Сиэтл через Северный полюс, поэтому на его пути и оказался Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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