«Толпа била кастетами и бутылками шампанского»: участник потасовки в клубе «Синий жук» рассказал, почему открыл огонь из пистолета

Пресс-служба полиции Екатеринбурга опубликовала видео с потасовки в клубе «Синий жук», которая произошла в ночь на 24 февраля. По версии УМВД, в ходе словесной перепалки один из посетителей открыл огонь из своего травматического пистолета. Кажется, что на первый взгляд все очевидно и на мужчину обоснованно завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

Именно так думали и мы, пока с редакцией «КП» не связался тот самый «стрелок».

- Хотите увидеть, что эти звери со мной сделали? Тогда приезжайте и поговорим.

Приехав с фотографом на окраину города нас встретил тонированный внедорожник из которого вышли трое крепких мужчин. Но удивляло не это, а то, что на их лицах не было живого места. Мы выслушали их версию событий и узнали, что празднование Дня защитника Отечества едва не стоило жизни троим друзьям.

Теперь вместо скуловой кости у Евгения металлическая пластинаФото: Алексей БУЛАТОВ

«ОНИ НЕ БИЛИ, А УБИВАЛИ»

В тот день Евгений Попов вместе с Олегом Власовым и Никитой Артюховым (фамилии героев изменены по их просьбе – прим.ред.) приехал в центр города на своей машине, а потому не пил спиртное.

Ближе к утру после нескольких часов танцев и застолья Олег и Никита решили выйти покурить на улицу, но по пути обратили внимание на шумную компанию южан, которая также во всю отдыхала.

- Что смотрите?! – крикнул кто-то из толпы. – Проблемы ищите?

Ничего не ответив, друзья вышли на улицу, где и продолжился конфликт. Несмотря на явный перевес в силах, нападавшие вызвали подмогу. Когда «подкрепление» прибыло, общее число южан приблизилось к отметке в 30 человек.

В распоряжении редакции «КП-Екатеринбург» имеется полная запись с камер видеонаблюдения клуба, на которых видно, как толпа южан бьет Евгения и его друзей.

Подоспевший на подмогу Евгений понял, что надо уходить из клуба и спасать друзей. Чтобы разогнать толпу от Олега и Никита он сделал несколько выстрелов в воздух. Как только обойма оказалось пустой драка продолжилась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/696935" frameborder="0"></iframe> Участники драки у бара "синий жук" 24 февраля рассказали свою версию событий.Алексей БУЛАТОВ

- Сначала меня ударили по голове бутылкой шампанского, потом они принялись бить нас кастетами, - рассказал «КП» Евгений. - Они не били, а убивали. Я прекрасно владею оружием, часто тренируюсь на стрельбище. Если бы я хотел кого-то застрелить, то сделал бы это.

«НАПАДАВШИХ ДАЖЕ НЕ ИСКАЛИ»

Евгению досталось больше всего, едва живого его доставили в больницу № 23, где ему провели две операции. Полный список травм наглядно указан в истории болезни. Врачам пришлось заменить скуловую кость черепа на металлическую пластину.

- Две недели я был в больнице, теперь три месяца больничного. Все лечение обошлось мне чуть больше 300 тысяч рублей, - добавил Евгений. - А нападавших никто так и не искал.

Так выглядел Евгений после драки. Комментарии тут не нужны. Фото: предоставлено пострадавшим

Примечательно, что пока мужчина лежал на больничной койке на него завели уголовное дело, а в качестве меры пресечения выбрали подписку о невыезде. А вот в отношении нападавших дело возбуждать не стали, но внятного ответа в пресс-службе полиции Екатеринбурга дать не смогли.

- Пострадавший отказался писать заявление, без него мы не могли начать проверку, - кратко ответили в пресс-службе.

У Олега на голове остался большой шрамФото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы выяснить правомерность такого решения мы обратились к известному на Урале адвокату Ивану Волкову.

- Когда речь идет о преступлении не имущественного характера, а преступлении против личности, то уголовное дело возбуждается в течение трех дней, - рассказал юрист. – Врачи больницы обязаны были уведомить правоохранительные органы о пациенте, которому был нанесен тяжкий вред здоровью. В данном случае есть все основания для возбуждения дела по статье 111 УК РФ.

Перечень всех травм Евгения, которые были зафиксированы врачами больницы. Фото: предоставлено потерпевшим

Если другие участники потасовки в баре «Синий жук» захотят рассказать свою версию событий, то они могут связаться с нашей редакцией по телефону + 7 (343) 253-33-02 или написав нам на почту kp.ekb@phkp.ru