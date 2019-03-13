2019-03-13T14:37:55+03:00
Общество

«Много лжи, которой никто не верит»: уральский правозащитник обвинил ГУФСИН в порче автомобиля

Ведомство планирует подать в суд на лжесвидетельства
Маргарита МАХОНИНА
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Машину испортили перед визитом общественника в ИК. Фото: страница Алексея Соколова в FacebookМашину испортили перед визитом общественника в ИК. Фото: страница Алексея Соколова в Facebook
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В Екатеринбурге неизвестные разбили стекло в автомобиле главы «Межрегионального центра прав человека» Алексея Соколова. Неделю назад организация сообщила о систематических нарушениях в колонии ИК-16 Краснотурьинска и связывает инцидент с реакцией ГУФСИН, уточнил правозащитник в разговоре с «Комсомолкой».

- Обнаружил машину утром. В ней было чисто, не считая стекол. Материальные ценности остались нетронутыми, - подчеркнул Соколов. – Сигнализация сработала ночью, но сигнал был короткий. Я подумал, что рядом с ней резко стартанул один из автомобилей.

Правозащитник рассказал, что в МЦПЧ накануне планировали вновь посетить Краснотурьинск. По их информации, администрация ИК-16 якобы массово собирает с заключенных заявления об отсутствии претензий к условиям содержания. Автомобиль Соколова – это единственный транспорт организации, на котором можно доехать до колонии.

Алексей Соколов давно критикует ГУФСИН. Фото: страница Алексея Соколова в Facebook/Людмила Винс

Алексей Соколов давно критикует ГУФСИН. Фото: страница Алексея Соколова в Facebook/Людмила Винс

- Машину припарковал около дома - камер там нет. В полиции заявили, что такие происшествия в порядке вещей, - добавил глава МЦПЧ. – Но знаете, что удивительно? Они настойчиво спрашивали, нет ли у меня судимостей. Честно сказал – есть.

В ГУФСИН Соколова охарактеризовали как «гражданина, известного своим необъективным отношением к пенитенциарной системе». Ранее ведомство неоднократно судилось с МЦПЧ и выиграло иск на 210 тысяч рублей по делу о клевете.

- Его тактика все больше напоминает методы Геббельса, в том смысле, что много лжи, но ей уже никто не верит. Если бы Алексея Соколова разбудили в эту ночь и задали вопрос: кто виновник скользкой дорожки во дворе дома? Он уверенно бы ответил, что не дворник, а сотрудники ГУФСИН, полившие водой асфальт, - добавил начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко. – Ведомство никогда не использовало неправовых методов. Нет ни одного примера подобных действий. ГУФСИН действует по закону, ведет судебные разбирательства с тысячами участников процессов.

Левченко подчеркнул, что ГУФСИН проведет проверку и, по всей видимости, подаст в суд на лжесвидетелей. В том числе, на заявителей, которые выступили на пресс-конференции 6 марта. Ее в ведомстве назвали «массированной информационной атакой».

Бывшие заключенные женской колонии рассказали об издевательствах в застенках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшие заключенные женской колонии рассказали об издевательствах в застенкахФото: Алексей БУЛАТОВ

- Ряд экс-осужденных заявили о том, что стояли в штрафном изоляторе по 16 часов, хотя там не содержались, - прокомментировали встречу в ГУФСИН. - Также были громкие, но труднопроверяемые заявления: «ела с пола», «совершала гигиенические процедуры горячим чаем» и так далее.

Соколов добавил, что готов к новым судебным разбирательствам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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