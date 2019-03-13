В ночном клубе Екатеринбурга рецидивист открыл стрельбу из пневматического пистолета

Полиция Екатеринбурга ищет очевидцев и возможных пострадавших в результате стрельбы в ночном клубе на Радищева, 25. Сам хулиган уже задержан, на него заведено уголовное дело.

Инцидент произошел ранним утром. Около 6:30 в полицию обратилась служба безопасности развлекательного заведения, сообщив, что один из посетителей несколько раз выстрелил из травматического пистолета.

- На месте происшествия в машине был обнаружен мужчина со следами побоев. Сотрудники охраны указали на него, как на человека, применившего оружие, и передали полицейским изъятый пистолет, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - Стрелявшим оказался 29-летний местный житель, ранее трижды судимый за имущественные преступления.

Сам задержанный рассказал, что был абсолютно трезв и пытался защитить друга, когда между ним и другими посетителями клуба произошла ссора, переросшая в потасовку. Чтобы разнять дерущихся он сходил в машину за травматом и разрядил обойму в потолок. Когда же патроны закончились, оппоненты набросились на него, забрав оружие и избив.

- Однако после изучения записи камер видеонаблюдения, а также опроса персонала заведения, появились основания предполагать, что стрелявший применил оружие неправомерно. Из полученной в ходе разбирательства информации также следовало, что компания «стрелка» сама могла спровоцировать конфликт. Владелец же пистолета был заподозрен в том, что использовал оружие не для самообороны, а из хулиганских побуждений. При этом он мог нанести вред случайным посетителям клуба и его персоналу, - добавили в в отделении по связям со СМИ УМВД.

Теперь горе-стрелку грозит до пяти лет колонии. Полиция просит свидетелей и возможных пострадавших обращаться в органы внутренних дел по телефонам: +79022545710 (Отдел дознания), 3564205 (Дежурная часть) либо 02.

Подобный случай недавно произошел в Новоуральске, где мужчина открыл стрельбу из светозвукового пистолета, когда не смог пройти в клуб фейс-контроль.