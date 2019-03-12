Канатоходца из Екатеринбурга задержали в Северной столице, когда он шел по стропе с одного дома на другой

Жители Санкт-Петербурга рано утром стали свидетелями необычной картины – по стропе, натянутой между двумя шестиэтажными домами, с крыши одного на крышу другого шел… британский гренадер-гвардеец, из тех, что в Лондоне у Букингемского дворца службу несут и стоят, и не дрогнут, не чихнут, несмотря на все потуги обратить на себя их внимание. Но этот гвардеец не стоял на месте. Удерживая равновесие, он двигался по стропе, растягивая баннер, который ниже свисал с нее.

Оказалось, что гвардеец этот совсем не британец, а уралец – уроженец Екатеринбурга Максим Кагин, известный 27-летний канатоходец. В 2017 году он, например, прошел по стропе, натянутой на высоте 126 метров в Екатеринбурге – между двумя жилыми высотками. В Санкт-Петербурге же высота была поменьше – всего 20 метров. Но это тоже опасно, поэтому шел Максим со страховкой.

Чтобы протянуть стропу, Максим с друзьями сначала перекинул на другую крышу леску. Фото: предоставил Максим Кагин

– Около 4 часов ночи мы с друзьями начали готовиться, – рассказывает Максим. – Основная сложность была в том, чтобы забраться на крышу, потому что во многих парадных выход на нее был закрыт. В итоге мы нашли место, из которого, все-таки можно было забраться на кровлю и оттуда долго шли к нужной нам точке, держа в руках баннер весом 70 килограмм. Передвигаться приходилось максимально тихо и незаметно, чтобы никто нас не остановил. Мы не вандалы, ничего не ломаем, наша задача - это искусство, пройти по стропе с одновременным раскрытием баннера в костюме рано утром в историческом центре Питера - разве не красиво?

Затем Максиму с друзьями пришлось перебрасывать стропу с одного дома на другой. Правда, лук со стрелами, как в кино показывают, не понадобился. Обошлись леской и тоненькой веревкой, которая называется «репик».

Готовиться к выходу на стропу Максим начал в четыре часа утра. Фото: предоставил Максим Кагин

– Сначала сбросили леску, натянули ее. Потом по ней вытянули веревочку, затем уже по ней вытянули стропу, – говорит Максим. – На крыше было скользко, неровно и мало места. А еще провода… Крепить стропу нужно очень внимательно и незнающим людям это делать опасно, иначе можно просто сорваться.

В какой-то момент люди, проходившие внизу, ахнули – гвардеец, а если точнее, то Максим Кагин в костюме, резко сел, будто сорвался и лишь чудом остался на стропе. Но сам он уверяет, что в тот момент просто спустился вниз, чтобы поправить перекрутившуюся веревку у стропы, мешавшую развернуть баннер.

Максим находился на высоте в 20 метров. Фото: предоставил Максим Кагин

– В костюме этом идти было нелегко, – вспоминает Максим. – Из-за высокой «шапки» голову нельзя было никуда наклонить – она сидела неустойчиво и могла слететь в любой момент. А еще ветер был. Несильный, но баннеру внизу и этого хватило, чтобы надуваться и стропу колебать, и меня задевать.

А когда акция закончилась, Максим Кагин с друзьями спустился вниз, где их уже поджидали сотрудники полиции – кто-то из неравнодушных очевидцев, видимо, позвонил и рассказал о канатоходце.

– Мы и не пытались скрыться, – признается Максим. – Около 6 часов нас продержали в отделении, потому что там было много людей, а потом отпустили. Правда, штраф еще назначат нам – около 1000 рублей, наверное. Вообще этот вид спорта – ходить по стропе – называется слэклайн. Я им уже шесть лет занимаюсь. Были у меня и куда более сложные в исполнении выходы на стропу, но переход вместе с баннером – такое в России впервые.