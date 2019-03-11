2019-03-11T16:55:23+03:00
Звезды

«Могут обратиться к суррогатной матери»: уральская жена Шнурова отказалась рожать для музыканта ребенка

Пара тайно расписалась в 2018 году
Олег Галимов
Поделиться:
Ольга Абрамова избегает общения с прессойОльга Абрамова избегает общения с прессойФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров женился на светской львице из Екатеринбурга Ольге Абрамовой в конце октября, но до сих пор о его новой избраннице почти ничего неизвестно.

Дочь бывшего топ-менеджера УГМК впервые засветилась в окружении музыканта 11 сентября, тогда ее представили как «поэтессу Варвару». С тех пор Шнуров не был замечен в скандалах и драках, все связывают это с положительным влиянием 32-летней Ольги.

Шнуров сам признался, что причиной развода с Матильдой стала измена Фото: Борис КУДРЯВОВ

Шнуров сам признался, что причиной развода с Матильдой стала изменаФото: Борис КУДРЯВОВ

Давний друг рокера Стас Барецкий заявил, что именно он познакомил Сергея с Абрамовой. Шнуров надеялся, что она родит для него ребенка, но новая избранница не торопится становиться матерью.

- Полноценная семья может быть только с детьми, - рассказывает «КП» Барецкий. – Дети продлевают молодость, а для такого богатого человека они не в тягость. Я его поддержал, говорю: «Серега бомби еще». Шнуров ее очень любит и рано или поздно, я думаю, дети у них появятся. Кто знает, может быть, они прибегнут к помощи суррогатной матери. Я познакомил Олю с Сергеем примерно три года назад: дело было на корпоративе, буквально за руку привел ее к нему в гримерку.

Когда-то Барецкий был участником группы «Ленинград» и снялся в множестве клипов Шнурова Фото: Александр ГЛУЗ

Когда-то Барецкий был участником группы «Ленинград» и снялся в множестве клипов ШнуроваФото: Александр ГЛУЗ

Также Барецкий отметил, что Матильда Шнурова стала его спутницей после развода.

- Матильда ушла ко мне, а Сережа к Абрамовой, что тут непонятного? Получился такой любовный треугольник, а точнее квадрат (смеется – прим.ред.).

В ТЕМУ

Сергея Шнурова избили: рокер щеголяет с подбитым глазом

Артист в стихах рассказал, что его изуродовал один из его подписчиков (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Новая женщина Шнура – ровесница его дочери

«Комсомолка» выяснила, с кем встречается скандальный рокер после развода с женой Матильдой (подробности)

«Во все тяжкие»: Объявив о разводе, Шнур отправился развлекаться с девушками во Францию

Певца заметили в компании пышногрудых красоток

«Сергей Шнуров объявил о разводе и развлекается с девушками во Франции», - именно такие мысли посещали поклонников Сергея Шнурова, когда они открывали «Сторис» на его страничке в Инстаграме. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 2018 года
В Екатеринбурге открыли проспект протяженностью 2,5 километра
В Екатеринбурге из горящего склада эвакуировались 50 человек
Уральские части ВВС и ПВО получили девять новых самолетов
В одной упряжке с МВД: добровольные народные дружины отметили 60-летний юбилей
Прокуратура Екатеринбурга закрыла 23 сайта с издевательствами над животными
На Урале на период паводка сформирована 5-тысячная группа спасателей
Житель Каменск-Уральского по пьяни забил насмерть одноклассника
В праздники на дорогах Свердловской области задержали 368 нетрезвых водителей
Екатеринбуржец избил до сотрясения мозга 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны
В Екатеринбурге построят школы еще на 12 тысяч мест
Британский таблоид напечатал фотосессию уральских военных и балерин в метро
В Первоуральске директор школы украла 260 тысяч, начисленных несуществующему дворнику
Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту падения ледяной глыбы на коляску
Кредитный рейтинг Свердловской области повышен до «позитивного»
На Урале неделя после мартовских праздников начнется снегопадами и дождями
Строить мост через Тагильский пруд начнут в День 297-летия города
Заключенный уралец, чтобы выйти по УДО, заплатил полмиллиона рублей
Екатеринбургский сноубордист выиграл золото Универсиады в слоуп-стайле