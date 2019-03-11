«Могут обратиться к суррогатной матери»: уральская жена Шнурова отказалась рожать для музыканта ребенка

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров женился на светской львице из Екатеринбурга Ольге Абрамовой в конце октября, но до сих пор о его новой избраннице почти ничего неизвестно.

Дочь бывшего топ-менеджера УГМК впервые засветилась в окружении музыканта 11 сентября, тогда ее представили как «поэтессу Варвару». С тех пор Шнуров не был замечен в скандалах и драках, все связывают это с положительным влиянием 32-летней Ольги.

Шнуров сам признался, что причиной развода с Матильдой стала изменаФото: Борис КУДРЯВОВ

Давний друг рокера Стас Барецкий заявил, что именно он познакомил Сергея с Абрамовой. Шнуров надеялся, что она родит для него ребенка, но новая избранница не торопится становиться матерью.

- Полноценная семья может быть только с детьми, - рассказывает «КП» Барецкий. – Дети продлевают молодость, а для такого богатого человека они не в тягость. Я его поддержал, говорю: «Серега бомби еще». Шнуров ее очень любит и рано или поздно, я думаю, дети у них появятся. Кто знает, может быть, они прибегнут к помощи суррогатной матери. Я познакомил Олю с Сергеем примерно три года назад: дело было на корпоративе, буквально за руку привел ее к нему в гримерку.

Когда-то Барецкий был участником группы «Ленинград» и снялся в множестве клипов ШнуроваФото: Александр ГЛУЗ

Также Барецкий отметил, что Матильда Шнурова стала его спутницей после развода.

- Матильда ушла ко мне, а Сережа к Абрамовой, что тут непонятного? Получился такой любовный треугольник, а точнее квадрат (смеется – прим.ред.).

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