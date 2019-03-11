«Неудачно подшутил над другом»: в центре Екатеринбурга хулиган обстрелял машину из пистолета

В Екатеринбурге объявился новый дорожный хулиган. Свою славу он приобрел на прошлой неделе, когда обстрелял в пробке пассажиров Chevrolet Lacetti. Инцидент попал на камеру видеорегистратора.

- Водитель стоящей в соседнем ряду машины открыл дверь и дважды выстрелил из пистолета, в результате чего было разбито заднее боковое стекло автомобиля заявителя, - рассказали в УМВД города. - Кроме того, водитель сообщил, что в ходе инцидента пострадал еще один человек, ехавший в соседней машине.

Полиция возбудила уголовное дело [видео] Уже на следующий день хулигана доставили в отдел полиции для дачи показаний. Парень заявил, что «неудачно подшутил над другом». Судя по всему, это был его давний знакомый, поэтому у него нет даже номера его телефона.

- Решив поздороваться с приятелем, подозреваемый вышел из-за руля и открыл дверь соседнего автомобиля. Перекинувшись парой слов со своим знакомым, он снова вернулся за руль и проехал вперед. Во время следующей остановки на светофоре задержанный увидел, что его знакомый выходит из машины с битой в руках. Решив, что он хочет подшутить над ним, подозреваемый в ответ достал имевшийся у него пневматический пистолет с намерением припугнуть приятеля, - добавили в полиции.

Дальше хулиган перешел от слов к делу и дважды выстрелил: одна пуля попала в молодого человека, другая выбила стекло в соседнем автомобиле. Испугавшись, стрелок сел в машину и быстро скрылся.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». До решения суда водитель «Приоры» будет находиться под подпиской о невыезде.

Очевидцы происшествия также могут сообщать значимые подробности в полицию по телефонам 356-42-05 либо 02.