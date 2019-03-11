«Люди в очередной раз доказали, что они - хуже животных»: суд поставил точку в деле молодой екатеринбурженки, обвиняемой в растлении школьника

Эти весенние праздники 20-летняя екатеринбурженка Виктория (имена героев изменены – прим. ред.) провела на нервах. А как иначе, когда некогда близкие люди обвиняют тебя в совращении их 15-летнего сына Ромы.

История их знакомства началась в конце прошлого лета, когда отец девушки нашел живущего в палатке мальчика в заповеднике. Ребенок сбежал из дома, чтобы быть подальше от матери и отчима, которым не сильно был нужен. Три года подряд он жил в палатке посреди леса пока это позволяла погода. Когда Рома встретил Вику, то сразу привязался к ней и стал воспринимать как старшую сестру. Тогда его не смущало, что у нее есть маленькая дочка и гражданский муж.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПРОТИВ НЕГО МНОГО, НО ИХ НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ ОПРАВДАТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА

Упомянутая выше статья уголовного кодекса предусматривает до 4 лет лишения свободы, но следователь и прокурор не нашли состава преступления в действиях молодой мамы и уголовное дело было прекращено, а Виктория отделалась судебным штрафом в 10 тысяч рублей. По окончанию процесса девушка согласилась пообщаться с нами на условиях анонимности и рассказала свою версию произошедшего.

Из-за выходки родителей мальчика Вика осталась без работы и, возможно, лишится своей лицензии ветеринара

- Перед началом учебного года он жил со своей семьей, но продолжал поддерживать со мной общение, а потом мы стали вместе играть в онлайн-игру, - рассказывает «КП» Виктория. – Потом он сбежал от мамы, и я разрешила остаться у меня, родители Ромы прекрасно об этом знали и были только рады передать его на иждивение. Когда я пыталась объяснять ему, что он должен жить с мамой, то он тут же начинал плакать.

В какой-то момент девушка попросила забрать мальчика, на что получила ответ: «Ты же сама заставляешь его жить с тобой». Через два дня Вику вызвали следователи для дачи объяснений, а мать Ромы написала заявление. После этого девушка потеряла работу в контактном зоопарке, а теперь ее могут на 5 лет лишить лицензии ветеринара.

Из материалов уголовного дела следует, что мама Ромы, якобы, увидела в переписке сына интимные фотографии Виктории.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/696377" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге молодую мать осудили за совращение школьника.Алексей БУЛАТОВ

- Я высылала лишь одну «непристойную» фотографию – там я в купальнике. А вот сам мальчик постоянно скидывал мне ссылки на фильмы для взрослых. Зачем – до сих пор не знаю. На даче показаний у следователей он не смог назвать моих индивидуальных признаков, описать мое тело. А это очень просто – у меня все в растяжках после родов. Судья понимала, что доказательств против Ромы много, но их недостаточно, чтобы оправдать меня.

МЕНЯЛ ПОКАЗАНИЯ И НЕ МОГ НАЗВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ

Даже после такой развязки девушка очень переживает за парнишку, которого она приютила словно Маугли. По ее словам, у мальчика есть склонность к суициду и он уже проходил принудительное лечение в психиатрической больнице.

Сейчас Рома учится в 9-м классе и живет с мамой. Фото: соцсети

В ходе следствия он трижды менял свои показания. Сначала отрицал факт интимной связи, но после давления матери стал утверждать, что его принуждали к сексу.

- Люди в очередной раз доказали, что они хуже животных, - коротко резюмировала эту историю Виктория. – Как говорится не делай людям добра и не получишь от них зла.

Мы также связаться с родителями Ромы, чтобы узнать их версию произошедшего, но они отказались давать комментарии. После того как мы задали несколько вопросов по переписке самому мальчику, он удалил страницу «ВКонтакте». Сейчас подросток живет вместе со своей матерью и отчимом.

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