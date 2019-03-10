2019-03-10T18:32:52+03:00
Общество

Штурм снежного городка и факиры: как в Екатеринбурге отпраздновали Масленицу

Народные гулянья прошли в парке «Таганская слобода»
Данил СВЕЧКОВ
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В роли снежной крепости в парке была снежная стенка.В роли снежной крепости в парке была снежная стенка.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня в Екатеринбурге прошли большие народные гулянья, посвященные Масленице. Их площадкой стал парк «Таганская слобода». Там прошла ярмарка. Дети, подростки и взрослые мужики по очереди сходились в кулачном бою стенка на стенки. Потом был штурм снежной крепости, блины с разнообразными начинками, разумеется, ну и ежегодное сжигание чучела. Ниже мы предлагаем посмотреть, как прошло гулянье в нашем фоторепортаже.

Для желающих на свежем воздухе работала настоящая банная парилка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для желающих на свежем воздухе работала настоящая банная парилка.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В кулачном бою сходились, как взрослые, так и дети. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В кулачном бою сходились, как взрослые, так и дети.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оборона снежной крепости была не из легких. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оборона снежной крепости была не из легких.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гостей на ярмарке развлекали факиры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гостей на ярмарке развлекали факиры.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чучело сгорело ярким пламенем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чучело сгорело ярким пламенем.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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