Штурм снежного городка и факиры: как в Екатеринбурге отпраздновали Масленицу
Сегодня в Екатеринбурге прошли большие народные гулянья, посвященные Масленице. Их площадкой стал парк «Таганская слобода». Там прошла ярмарка. Дети, подростки и взрослые мужики по очереди сходились в кулачном бою стенка на стенки. Потом был штурм снежной крепости, блины с разнообразными начинками, разумеется, ну и ежегодное сжигание чучела. Ниже мы предлагаем посмотреть, как прошло гулянье в нашем фоторепортаже.
Для желающих на свежем воздухе работала настоящая банная парилка.Фото: Алексей БУЛАТОВ
В кулачном бою сходились, как взрослые, так и дети.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Оборона снежной крепости была не из легких.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Гостей на ярмарке развлекали факиры.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Чучело сгорело ярким пламенем.Фото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU