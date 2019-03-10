Штурм снежного городка и факиры: как в Екатеринбурге отпраздновали Масленицу

Сегодня в Екатеринбурге прошли большие народные гулянья, посвященные Масленице. Их площадкой стал парк «Таганская слобода». Там прошла ярмарка. Дети, подростки и взрослые мужики по очереди сходились в кулачном бою стенка на стенки. Потом был штурм снежной крепости, блины с разнообразными начинками, разумеется, ну и ежегодное сжигание чучела. Ниже мы предлагаем посмотреть, как прошло гулянье в нашем фоторепортаже.

Для желающих на свежем воздухе работала настоящая банная парилка.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В кулачном бою сходились, как взрослые, так и дети.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оборона снежной крепости была не из легких.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гостей на ярмарке развлекали факиры.Фото: Алексей БУЛАТОВ