2019-03-10T18:04:30+03:00
Происшествия

Житель Екатеринбурга заперся в квартире с родными и угрожал взорвать дом

Его увезли в психиатрическую лечебницу
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Мужчину задержали.Мужчину задержали.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Минувшим утром неспокойно было на улице Карла Маркса в Екатеринбурге. К дому под номером 36 ни с того ни с сего съехались почти все спецслужбы уральской столицы, будто учения какие-то проводились. Однако причина была далеко не учебная. Как сообщают очевидцы, один из жильцов угрожал подорвать дом. При этом он заперся в своей квартире, где помимо него находились члены его семьи.

– Там белая горячка какая-то, похоже, – сообщает источник, близкий к ситуации. – Мужик все праздники пьянствовал, а потом у него белочка приключилась. Ну, он сам вызвал «скорую» и полицию. Его в итоге скрутили и в психиатрическую больницу увезли. Родные его как сидели в той квартире, так там и сидят. В заложники он их не брал.

В правоохранительных органах комментировать случившееся отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Екатеринбурге на детскую коляску упал лед с крыши
Администрация Екатеринбурга обвинила в саботаже 14 организаций, убирающих снег с улиц
11 августа в Нижнем Тагиле заложат первый камень моста через городской пруд
В Нижнем Тагиле поймали мужчину, пытавшегося перебросить сотовые телефоны через ограждение колонии
На Урале в пожаре пострадали две девочки
Баскетболисты «Урала» одолели команду тренера из фильма «Движение вверх» со счетом 74:69
В Екатеринбурге в Прощеное воскресенье пройдет праздничное богослужение
На Урале на 1,5 месяца закроют движение для большегрузов
Военнослужащие ЦВО в честь 8 Марта подарили екатеринбурженкам 1000 букетов
Трое в больнице: на трассе Екатеринбург-Серов столкнулись три ВАЗа и Renault
Праздничный матч: волейболистки «Уралочки» разгромили на домашнем паркете «Сахалин»
Вместо коммунальщиков с окраин Екатеринбурга снег будет убирать «Уральский пельмень» Мясников
Проверка слуха: в Екатеринбурге охранник «Бургер Кинга» избил посетителя
В центре Екатеринбурга прошел митинг феминисток, требовавших хлеба и роз
В Международный женский день в зоопарке Екатеринбурга выбирают лучшую маму
Мэр Екатеринбурга утвердил приватизацию скандальной школьной столовой «Золушка»
В Екатеринбурге в преддверии 8 марта дамам предлагают сделать фото с коробкой от iPhone X
Не смогли найти: на Урале в пожаре погибла двухлетняя девочка
На Химмаше мужчина сорвался с крыши во время уборки снега
В Екатеринбурге на Юмашева на припаркованные машины рухнула стена дома