Житель Екатеринбурга заперся в квартире с родными и угрожал взорвать дом

Минувшим утром неспокойно было на улице Карла Маркса в Екатеринбурге. К дому под номером 36 ни с того ни с сего съехались почти все спецслужбы уральской столицы, будто учения какие-то проводились. Однако причина была далеко не учебная. Как сообщают очевидцы, один из жильцов угрожал подорвать дом. При этом он заперся в своей квартире, где помимо него находились члены его семьи.

– Там белая горячка какая-то, похоже, – сообщает источник, близкий к ситуации. – Мужик все праздники пьянствовал, а потом у него белочка приключилась. Ну, он сам вызвал «скорую» и полицию. Его в итоге скрутили и в психиатрическую больницу увезли. Родные его как сидели в той квартире, так там и сидят. В заложники он их не брал.

В правоохранительных органах комментировать случившееся отказались.