2019-03-09T16:05:06+03:00
Общество

«Нас рассчитали за два часа»: из Екатеринбургского цирка уволили весь оркестр

Музыкантам выплатили компенсацию за три месяца и отправили на вольные хлеба. Теперь представления будут сопровождаться фотограммой
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Многие музыканты трудились в коллективе по 10, 20 летМногие музыканты трудились в коллективе по 10, 20 летФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбургском цирке снова кадровые изменения. В прошлом месяце, после череды обвинений и скандалов, пост покинул директор Анатолий Марчевский, возглавлявший цирк порядка 25 лет. Теперь пришла очередь музыкантов, седьмого марта был уволен весь оркестр.

- За последний год было только одно представление, на котором требовался оркестр, в остальное время выступления проходили под фотограмму. Смысл платить деньги? - говорит новый директор цирка Александр Авраменко. - Если к нам приедут гастролеры, которым потребуется оркестр, мы будем нанимать музыкантов по гражданско-правовым договорам. Расстались мы по-доброму.

Все оркестранты написали заявления об уходе по собственному желанию, однако, по признанию музыкантов, у них просто не было выбора.

- Мы работали весь год! Третьего числа меня пригласили и сказали, что оркестр будет сокращен в любом случае. Нас поставили перед фактом, вопрос не обсуждался. Все документы были подписаны за два часа, - рассказывает экс-дирижер Борис Важенин. - Авраменко ссылался на то, что планируется капитальный ремонт цирка, в чем я сомневаюсь, потому что прокат программы идет. Скорее, это сказано для оправдания. Видимо, руководству в Росгосцирке не нравится живой звук, а больше по душе «фонера». Очень жаль моих музыкантов - это прекрасный коллектив, мы могли работать на выступлениях практически без репетиций.

Вместе с трудовыми книжками музыканты циркового оркестра получили денежные компенсации за три месяца. Сейчас живые оркестры остались лишь в Московских цирках, Казанском и Ижевском.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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