Автоматы на фоне балетных пачек: уральские военные устроили в метро фотосессию с танцующими красавицами

Всем нам там или иначе хотя бы раз хотелось увидеть, что творится в екатеринбургском метро после его закрытия в полночь. Как оказалось, происходят там очень необычные и интересные вещи. Например, в канун 8 Марта одна из станций городской подземки превратилась в фотостудию, а в качестве моделей выступили военные ЦВО и девушки из танцевального коллектива «Лаборатория Танца».

Фото: Иван Искоренко и Варя Иванова

- Мы хотели нетривиально поздравить женщин, и родилась такая идея: показать контраст нежности, хрупкости, утонченности и красоты женщин и брутальности и силы мужчин-защитников, - говорит начальник пункта отбора на военную службу Владимир Бойченко. - Считаю, что проект удался.

Фото: Иван Искоренко и Варя Иванова

На фотографиях стройные красавицы предстают то в белоснежных балетных пачках и пуантах, то ярко-зеленых или соблазнительных черных кружевных мини, в руках - букеты цветов. Военные, как и положено - облачены в камуфляж и вооружены автоматами.

Съемка длилась порядка двух часов, а замысел военных воплощали два уральских фотографа - Иван Искоренко и Варя Иванова.

Фото: Иван Искоренко и Варя Иванова

- Я фотограф репортажный, индивидуальные проекты попадаются крайне редко, но определенно стоящие. Совместить любимое дело - фотографию, с давним желанием побывать в метро после закрытия - что может быть лучше? Творческие проекты всегда будили во мне волну вдохновения и желания больше снимать. Этот проект не исключение, - делится Варвара. - Пока расставишь свет, выберешь точный ракурс, уходит достаточно времени. Но все работали оперативно, все знали свое дело, знали, что хотели получить в итоге.

Фото: Иван Искоренко и Варя Иванова

Ценители фотографии после просмотра фотосессии в метро разбились на два лагеря. Одни не скупились на хвалу и восторженные комплименты, другие не лезли за словом в карман, чтобы высказать недовольство.

- Изящество и брутальность. Нежность и сила. Оригинально и красиво! Молодцы!

- Супер! Нежность, сила!Красота внутри, оболочка сильная! Молодцы!

- Милитаризм головного мозга

- Я ожидал, что будут силовые элементы из балета. А тут демонстрация оружия, которое, по идее должно храниться на военном складе, а не выдаваться для фотосессий. Кто и почему выдал его им?

Фото: Иван Искоренко и Варя Иванова

Последних в ЦВО поспешили заверить, что табельного оружия в процессе фотосъемки у военных не было. Использовались исключительно его массогабаритные макеты.