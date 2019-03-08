В Первоуральске рухнула крыша горящего магазина и вспыхнула ветклиника по соседству

В Первоуральске минувшей ночью произошел крупный пожар. Около 1:00 загорелся продуктовый магазин на улице Ильича. Из-за большой горючести материалов и сильных порывов ветра огонь мгновенно распространился по всей площади торгового павильона. Через несколько минут в пламени пылали 700 квадратных метров. Никого из сотрудников, к счастью, в это время внутри не было.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Для координации сил и средств был развернут штаб пожаротушения и созданы два боевых участка по периметру здания. Для подачи воды в очаг пожара задействовалась пожарная автолестница, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - В целях безопасности личного состава пожарных подразделений тушение огня производилось снаружи.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Меры предосторожности оказались не напрасными - во время тушения от высокой температуры крыша магазина рухнула, а огонь переметнулся на вплотную примыкающие к торговой точке ветеринарную клинику и склады. В результате площадь возгорания увеличилась до 1800 "квадратов".

Борьбу с огнем вели 19 единиц техники и 63 спасателя. Чтобы потушить здания, первоуральским огнеборцам пришлось вызывать подмогу из Ревды, Дегтярска и Полевского, а также прибегать к помощи местной добровольной пожарной команды.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Для мониторинга состояния воздуха в зону пожара из Екатеринбурга прибыла передвижная инженерно-химическая лаборатория специализированной пожарно-спасательной части. Пострадавших в результате пожара нет, - добавили в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Специалисты МЧС провели мониторинг состояния воздуха, превышения ПДК вредных веществ не выявлено. В 6:50 открытое горение было ликвидировано. Сейчас пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций.

Пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории начали расследование обстоятельств пожара.