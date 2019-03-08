2019-03-08T08:14:47+03:00
Общество

Поймал, стерилизовал, отпустил: мэрия Екатеринбурга будет возвращать неагрессивных бездомных псов обратно на улицу

Новые правила работы с безнадзорными животными вступят в силу с 13 марта
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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У непристроенных сразу животных появится второй шансУ непристроенных сразу животных появится второй шансФото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация Екатеринбурга намерена изменить схему борьбы с увеличением численности опасных бродячих собак. Соответствующие изменения в закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» ранее подписал губернатор Евгений Куйвашев. Поправки вступают в силу 13 марта.

По новым правилам уличных собак по-прежнему будут отлавливать, лечить, прививать, стерилизовать, маркировать после чего доставлять в пункты временного содержания для дальнейшего пристройства.

Но здесь есть одно важное отличие. Если собака за определенный период не нашла хозяина и при этом не проявляет агрессии, ее не будут дальше держать в клетке и не усыпят, а выпустят обратно на улицу.

- В настоящее время Администрацией города ведется работа по возобновлению отлова безнадзорных собак: разрабатывается и утверждается новая методика работы с собаками без владельцев. Также специалисты ведут разработку документации для проведения аукциона на отлов безнадзорных собак, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Отметим, ранее конкурс по отлову, содержанию и пристройству бродячих собак выиграло ЕМУП "Спецавтобаза", однако контракт на 30 миллионов так и не был подписан из-за претензий антимонопольной службы.

В случаях проявлений немотивированной агрессии бродячих псов, угрозе нападения на людей или других животных, горожане могут обратиться в мэрию для принятия экстренных мер.

Чтобы сообщить о подобном факте, необходимо позвонить по телефону Комитета по экологии и природопользованию +7 (343) 371-91-67 или написать на электронную почту ecology@ekadm.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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