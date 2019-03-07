«Стыдилась сказать друзьям, что пеку дома торты»: уральская бизнесвумен про самый сладкий бизнес

Сегодня 25-летняя Ольга Виноградова думает только об одном: как успеть отдать все заказы вовремя. 8 Марта – самый загруженный день в году для маленького кондитерского бизнеса девушки. Именно ради него «Комсомолка» встретилась с молодой бизнесвумен и узнала, каково это: рискнуть ради любимого дела.

Я ПРОПУСКАЛА УЧЕБУ РАДИ РАБОТЫ

Ольга мечтала стать культурологом, окончила юридический университет, а работает кондитером. На факультет международного права девушку направили родители – сами госслужащие. С десертами она стала экспериментировать еще на первом курсе.

- Все, что касалось права и юристов, вызывало у меня отвращение, - говорит с улыбкой Ольга. – Торты же помогли реализовать творческие способности – в них больше эстетики, чем в выпечке. К тому же я готовила с детства и знала классические десерты.

Ольге нравится дарить людям праздник. Фото: соцсети

В 2013 году Ольга зарегистрировала коммерческий аккаунт в Instagram и группу в «ВКонтакте» под брендом Getgoodcake. Соцсети вела сама – фотографировала десерты, писала тексты и общалась с клиентами. В меню были три позиции - «Медовик», «Сметанник» и «Наполеон». Скромный ассортимент компенсировала оформлением – цветной глазурью, лесными ягодами и шоколадной крошкой.

Почти сразу появились заказы. На тот момент спрос на авторские десерты был немалый, а конкуренции в регионе практически не было, объясняет кондитер. На первых порах девушке помогали родители – денег хватало не всегда, но вскоре торты приносят прибыль. К марту 2014 года образовалась очередь на полтора месяца вперед. В день – по пять десертов. Готовила Ольга дома. Туда же приходили заказчики.

- Первые месяцы стыдилась сказать друзьям, что пеку дома торты. Вдруг подумают, что готовлю без перчаток или по квартире ходят домашние животные, - рассказала предпринимательница. – Перестала справляться с учебой - пропускала пары из-за работы. Родители твердили: несерьезно. А еще пугали тем, что налоговая ко мне не идет, а бежит.

Через несколько лет Ольга открыла собственную точку продаж. Фото: соцсети

СОВЕРШИЛА НЕМАЛО ОШИБОК

Вскоре Ольга зарегистрировала ИП. Предпринимательница стала искать место, где можно презентовать продукцию клиентам. Беспокойство вызывали не инспекции и законы, а отсутствие опыта.

- Как-то арендовали дорогое помещение в жилом доме, - рассказывает она. – Подписали договор, а нам говорят, что нельзя разместить вывеску – владелец балкона сверху категорически против. А это незаконно и убыточно. Мы сдались и съехали через несколько месяцев. Я вообще совершила столько ошибок, что сейчас могу давать консультации.

Место нашли, и даже сделали нечто большее, чем планировали – кофейню, добавляет Ольга. Первыми посетителями стали постоянные клиенты бренда. Кондитер призналась, что с ними работать проще. Как-то испекла соленый торт, потому что устала, и все обернулось шуткой – хотя мог быть скандал, вспоминает она.

У Ольги нет отбоя от постоянных клиентов. Фото: соцсети

ОСТЕРЕГАЕМСЯ МАЛЬЧИКОВ В КОЛЛЕКТИВЕ

Сегодня в кондитерской Ольги работают 9 сотрудников, включая ее саму. У них нет профильного образования - всему учились экспериментами вместе с хозяйкой. Большинство – девушки, за исключением курьеров. Кондитер признается, что раньше даже не рассматривала кандидатов в работники мужского пола.

- Это не из-за феминистской позиции, просто атмосфера на работе неформальная, - уточняет она. – Мы постоянно болтаем, шутим. Делать это при молодых людях было бы не комфортно. Я не видела мужчину-кондитера, работы которого бы понравились. Хотя недавно к нам попросился практикант – пока думаем.