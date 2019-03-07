Квакша Джулия и слепушонка Зинаида Валентиновна: в зоопарке Екатеринбурга выбирают лучшую мать

В екатеринбургском зоопарке в преддверии Международного женского дня проходят выборы лучшей матери. Самые оригинальные, необычные и заботливые зоокрасавицы уже появились в сети - на сайте и в Instagram зоопарка. Теперь каждый желающий может проголосовать за ту, что понравилась. А 8 марта с 14:00 до 15:00 в зоопарке огласят результаты конкурса.

Первая претендентка - Белоплечий капуцин Бирюза - бесспорно является самой ответственной и внимательной мамой. Эта обезьянка никогда не оставляет своих детей, постоянно присматривает за ними. Кормит, перетаскивает на своей спине и оберегает от чужих.

Вторая мамаша - Австралийская голубая квакша Джулия - самая высокопроизводительная самочка. Когда ты рожаешь сразу несколько десятков малышей в раз, то о результативности воспитания можно не задумываться. Пусть эта привилегия достается работникам зоопарка.

Третья «мисс мать» - Обыкновенная слепушонка Зинаида Валентиновна - самая загадочная и малоизученная мамочка. Она просто сгрызает все на своем пути. И детишки ее тоже обожают все грызть. Это у слепушонок наследственное.

И, наконец, Венценосный журавль Ромашка. Это самая изысканная и привлекательная мама. Она постоянно хочет показать всем свою красоту и, в первую очередь, своему кавалеру. Но и про малыша Ромашка не забывает - активная мамочка успевают всегда и везде. Воспитала очаровательного мальчика-красавца!

Напомним, что в зоопарке ежегодно 8 марта проходит конкурс на лучшую мисс, а 23 февраля выбирают лучшего мистера. Вот какие кандидаты-самцы были в этом году.