2019-03-07T14:45:42+03:00
Дом. Семья

Квакша Джулия и слепушонка Зинаида Валентиновна: в зоопарке Екатеринбурга выбирают лучшую мать

Сразу четыре кандидатки претендуют на звание «Зоомисс»
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
Самые красивые и заботливые мамочки зоопаркаСамые красивые и заботливые мамочки зоопаркаФото: Екатеринбургский зоопарк
Изменить размер текста:

В екатеринбургском зоопарке в преддверии Международного женского дня проходят выборы лучшей матери. Самые оригинальные, необычные и заботливые зоокрасавицы уже появились в сети - на сайте и в Instagram зоопарка. Теперь каждый желающий может проголосовать за ту, что понравилась. А 8 марта с 14:00 до 15:00 в зоопарке огласят результаты конкурса.

Первая претендентка - Белоплечий капуцин Бирюза - бесспорно является самой ответственной и внимательной мамой. Эта обезьянка никогда не оставляет своих детей, постоянно присматривает за ними. Кормит, перетаскивает на своей спине и оберегает от чужих.

Вторая мамаша - Австралийская голубая квакша Джулия - самая высокопроизводительная самочка. Когда ты рожаешь сразу несколько десятков малышей в раз, то о результативности воспитания можно не задумываться. Пусть эта привилегия достается работникам зоопарка.

Третья «мисс мать» - Обыкновенная слепушонка Зинаида Валентиновна - самая загадочная и малоизученная мамочка. Она просто сгрызает все на своем пути. И детишки ее тоже обожают все грызть. Это у слепушонок наследственное.

И, наконец, Венценосный журавль Ромашка. Это самая изысканная и привлекательная мама. Она постоянно хочет показать всем свою красоту и, в первую очередь, своему кавалеру. Но и про малыша Ромашка не забывает - активная мамочка успевают всегда и везде. Воспитала очаровательного мальчика-красавца!

Напомним, что в зоопарке ежегодно 8 марта проходит конкурс на лучшую мисс, а 23 февраля выбирают лучшего мистера. Вот какие кандидаты-самцы были в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Не дом, а целый мир — взгляните на квартиру глазами вашей кошки
Можно очень долго наблюдать за тем, как неспешно коты обходят свои владения, уверенно запрыгивают на шкаф и с озадаченным видом обнюхивают чужое пальто в коридоре. Как кошка представляет себе мир обычной городской квартиры?
Новости 24
На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКе в канун 8 Марта наградили 100 лучших женщин
В ночь на 8 марта закроют движение по трассе Екатеринбург – Тюмень
В Екатеринбурге труп мужчины пролежал 4 часа на тротуаре
«Уральские авиалинии» запустят прямой рейс из Екатеринбурга в Магадан
В екатеринбургском метро вооруженные военные устроили фотосессию с балеринами
Зернистая с золотистым: в аэропорту «Кольцово» изъяли 450 кг опасной икры
В Свердловской области сократили количество детских домов
На Урале молодой человек убил своего отца, ударив его 57 раз ножом
На ремонт десяти километров ЕКАДа власти потратят 162 миллиона рублей
Опыт у нас есть: Губернатор Свердловской области назвал главного по Универсиаде-2023
Вера Брежнева встретится в Екатеринбурге с ВИЧ-активистами
Екатеринбуржцы задолжали энергетикам 270 миллионов за тепло и воду
Лягушка Шахрин и лягушка Свердлов: Итальянский художник нарисовал Екатеринбург с необычными персонажами
Успевайте рожать: через два года на Урале появится еще 14 мест в яслях
В Екатеринбурге биолога величают академиком в названии улицы, хотя он им не был
В Екатеринбурге 8 марта главную площадь займут противницы праздника
В Екатеринбург к 8 марта привезли 400 тонн роз, тюльпанов и орхидей
Нижнему Тагилу область выделила 1,3 миллиарда рублей на школу, садики и дороги
Проверка слуха: в Москве пассажиров «Уральских авиалиний» спускали с самолета по надувному трапу
«Лети, дорогой»: скончался бывший барабанщик уральской группы «Курара»