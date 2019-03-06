Red Bull Jump & Freeze возвращается в Екатеринбург!

Екатеринбург – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, вновь примет участие в экстремальном аква-шоу Red Bull Jump & Freeze. 24 марта 2019 года на горнолыжном курорте «Уктус» соберутся любители зимних развлечений, готовые шлифовать снег и нырять в ледяную воду одновременно.

Контекст Red Bull Jump & Freeze (“Прыгни и замерзни”) придуман для тех, кто готов максимально эффектно завершить катальный сезон и тут же открыть купальный. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться на соревнование, придумать себе необычный костюм, спуститься в нем с горы и приземлить свой любимый трюк в бассейн, наполненный ледяной водой.

Фото: предоставлено организаторами

К участию будут допущены только обладатели креативных костюмов. Однако, строгая судейская коллегия будет оценивать не только внешний вид участников, но и спортивную подготовку при выполнении трюка.

Традиционно все участники прыгают на лыжах или сноубордах, но в этом году есть возможность участия в номинации от Tele2 – «Катай по другим правилам!». Мобильный оператор предлагает оставить лыжи и сноуборд дома и придумать свою управляемую конструкцию для спуска с горы. Это может быть сноукат или санки, переделанные в гоночную машину, – главное, чтобы это устройство было управляемым и безопасным для спуска. Обязательное условие наличия у участника карнавального костюма сохраняется.

Фото: предоставлено организаторами

Подробный регламент для участия в этой категории можно найти на сайте Red Bull и в группе Вконтакте. Конструкции, одобренные техкомиссией, смогут участвовать по другим правилам, а победитель получит от Tele2 поездку на двоих в Казань, на одно из самых зрелищных авиашоу России - Red Bull Air Race (авиабилеты и проживание включены).

Победителей в традиционных категориях – за лучший костюм и лучший трюк - также ждут специальные призы от Red Bull. Благодаря онлайн-трансляции лучшие взлеты и падения станут известны всему миру.