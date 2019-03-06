Цветы для прекрасных дам на 8 Марта в Екатеринбурге можно заказать онлайн

Все женщины ждут сюрпризов и подарков в первый весенний праздник. Главное для прекрасной половины человечества – внимание. И этот запрос мужчины не могут обойти стороной.

Предпраздничный тренд нового сезона – живые цветы из виртуального магазина. Это позволит сэкономить время – вам не придется в спешке искать красивый букет. Простота оформления заказа, большой выбор и скидки – вот базовые преимущества виртуальных салонов флористики.

Через интернет вы можете на свой выбор воспользоваться рядом полезных услуг:

- Анонимный заказ

- Услуга к определенному часу

- Доставка в клуб, ресторан, кинотеатр

- Фотоотчет о доставке

- Отслеживание движения заказа

- Авторские композиции «со смыслом».

Представьте, как в офис вашей любимой приносят изысканный букет и таинственной запиской. Это событие – само по себе уже праздник, который вы можете подарить женщине.

Фото: сайт flowwow.com

За два дня до праздника коллеги-мужчины начинают шушукаться по углам и собирать с миру по нитке. Хорошо, что цветочные онлайн-сервисы решают проблему радикально и привозят цветы к 8 марта оптом. На сайте укажите количество букетов и спецкомпозиции для главного бухгалтера и девочек из компаний-партнеров.

Хватит прятать букеты на балконах и в тамбурах, чтобы утром порадовать любимую женщину. Продумайте мизансцену, отследите время, и звонок в дверь станет приятным сюрпризом для супруги, мамы, сестры, дочки или тетушки.

Флористы отлично разбираются в спросе и вкусовых предпочтениях жительниц Урала:

- 33% поздравлений с 8 марта сопровождаются вручением тюльпанов. Одинокие тоненькие цветочки навевают тоску. Красиво выглядят букеты в единой палитре оттенков или ассорти-разноцветье.

- 31% мужчин не рискуют и выбирают классику – розы. Стоит немного заморочиться и выбрать что-то утонченно-непонятное – цвета живого коралла или заката в пустыне. Оттенок укажите в записке к букету – ваш вкус оценят.

- 10,2% - букеты в коробках. Благодаря флористической губке композиции живут намного дольше и разительно отличаются от банальной мимозы из перехода.

- 9,9% - сборные букеты. Флористы подбирают детали композиции по совместимости растений, цветовой гамме, правилам гармонии и изящества. Такой подарок хочется рассматривать со всех сторон, сравнивать ароматы и фактуры.

- 2% уверенно удерживает неприхотливая хризантема. Всесезонный цветок любим женщинами за стойкость и аромат

- 1,5% занимают изящные орхидеи. Экзот отлично прижился в уральских теплицах и на подоконниках жительниц Екатеринбурга. Подарок с пролонгированным сроком удовольствия: при правильном уходе цветок через полгода расцветет заново.

8 марта – не догма, а повод проявить заботу, любовь и внимание, даже если вы далеко от любимых.