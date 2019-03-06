2019-03-06T15:41:03+03:00
Общество

Традиции объединяют: народы Урала вместе отпразднуют Масленицу

В субботу в Екатеринбурге соберутся 15 национально-культурных объединений
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Праздник в уральской столице принято отмечать на широкую ногуПраздник в уральской столице принято отмечать на широкую ногуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Масленицу в этом году в Екатеринбурге отметят сразу 15 национально-культурных объединений.

Жители и гости Свердловской области смогут стать участниками сразу нескольких национальных праздников Масленица - чувашской «Çаварни», марийской «Уярня», удмуртской «Вой», украинской «Масляна», осетинской «Урсы къуыри» и многие другие праздники.

Народные забавы на любой вкус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Народные забавы на любой вкусФото: Алексей БУЛАТОВ

В полдень 9 марта в парке «Таганская слобода» русские, казачьи, украинские, белорусские, чувашские, марийские, удмуртские, мансийские, польские, цыганские, осетинские, грузинские, сирийские, японские и другие тематические площадки будут знакомить гостей праздника с традициями своих народов.

В 2019 году праздник проведут при поддержке Фонда президентских грантов. Организатором проекта выступила Свердловская региональная общественная организация этнокультурное объединение «Русский мир» при содействии Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области.

На праздник приходят целыми семьями Фото: Алексей БУЛАТОВ

На праздник приходят целыми семьямиФото: Алексей БУЛАТОВ

У гостей праздника будет возможность познакомиться с масленичной кухней разных народов, проживающих в Свердловской области. На празднике ожидается приезд импровизированного «Поезда госпожи широкой Масленицы», масленичные игры, забавы, танцы и песни, состязания в рукопашной борьбе, бои «стенка на стенку», состоится штурм снежной крепости и сжигание чучела Масленицы.

Масштабные приготовления к празднику «Межнациональная широкая масленица» начнутся в парке «Таганская слобода» в субботу 9 марта.

С 12 часов в парке начнется строительство одного из обязательного элемента праздника Масленица – снежной крепости. Вот такие снежные крепости строили на Масленицу в дореволюционной России.

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

Организаторы праздника приглашают всех, у кого есть силы, лопата, любовь к традиционной культуре и масленичным мужским забавам, принять участие в строительстве СНЕЖНОЙ КРЕПОСТИ.

Сбор 9 марта в 12.00 парк «ТАГАНСКАЯ СЛОБОДА», улица Бебеля 111.

ИСТОЧНИК KP.RU

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