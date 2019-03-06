Четыре бизнесмена с Урала вошли в рейтинг богатейших людей мира

Журнал Forbes в 33-й раз опубликовал свой рейтинг богатейших людей планеты, который он составляет каждый год. В этот раз среди самых состоятельных людей мира оказались и четверо уральцев. Так, в список вошел Искандер Махмудов, основатель Уральской горно-металлургической компании, чье состояние журналисты Forbes оценили в 6,6 миллиардов долларов. Он на 239 месте.

На 436 месте оказался Андрей Козицын, глава УГМК. Его состояние оценивается в 4,4 миллиарда долларов. Рядом с ним в рейтинге, на 452 месте, находится Игорь Алтушкин, глава Русской Медной Компании. Его состояние по данным Forbes – 4,3 миллиарда долларов. А 1057 место в рейтинге занял Дмитрий Пумпянский, владелец «Синары». Его состояние журналисты оценили в 2,2 миллиарда долларов.