В феврале погрузка на Свердловской железной дороге выросла на 2,5%

По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге в феврале 2019 года составила 10,7 млн тонн, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за февраль увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,6% и составил 15,7 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 0,8% и составил 20,3 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-февраль 2019 года, по оперативным данным, составила 22,1 млн тонн, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. За два месяца на СвЖД погружено:

- нефти и нефтепродуктов – 6,8 млн тонн (-1,5% к январю-февралю 2018 года);

- строительных грузов –3,1 млн тонн (+4,4%);

- черных металлов –1,7 млн тонн (+11,9%);

- лома черных металлов – 284,6 тыс тонн (-3,4%);

- руды железной и марганцевой – 2,03 млн тонн (+3,6%);

- химических и минеральных удобрений – 2,5 млн тонн (+1,5%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 1,8 млн тонн (+2,8%);

- цемента – 362,4 тыс. тонн (-7%);

- лесных грузов – 358,1 тыс. тонн (-9%);

- руды цветной и серного сырья – 995,5 тыс. тонн (-6,2%);

- химикатов и соды – 613,6 тыс. тонн (-1,2%);

- кокса – 383,8 тыс. тонн (+17,1%).

Грузооборот с начала 2019 года составил 33,3 млрд тарифных тонно-км (+1,3%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 43,2 млрд тонно-км (+0,8%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги», по оперативной информации, погрузка в феврале 2019 года составила 100 млн тонн, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за февраль 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4% и составил 199,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 1,5% и составил 255,4 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-февраль 2019 года, по оперативным данным, составила 205,4 млн тонн, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2019 года составил 419,7 млрд тарифных тонно-км (+1,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 536,6 млрд тонно-км (+2%).