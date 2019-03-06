2019-03-06T09:37:08+03:00
Происшествия

В ДТП под Екатеринбургом погибла молодая супружеская пара

Фура вылетела на встречку и сбила сразу три иномарки
Дарья РЯБОВА
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"Форд" пострадал больше других машин Фото: ГИБДД Свердловской области"Форд" пострадал больше других машин Фото: ГИБДД Свердловской области
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Под Екатеринбургом произошла ужасная авария. Вечером 5 марта около 20:00 на 25-м километре ЕКАДа в ДТП пострадали сразу четыре машины. У фуры МАЗ-5440, за рулем которой сидел 56-летний мужчина с водительским стажем 29 лет, лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением и выехал на встречку.

Огромный тяжеловес зацепил сразу три легковушки. Сначала Volkswagen, а затем Ford Fusion и Daewoo Nexia. Протаранив машины, фура улетела в кювет и перевернулась. Водитель МАЗа отделался черепно-мозговой травмой и ушибом левого коленного сустава. Ему на месте оказали медицинскую помощь, а после отвезли в больницу.

МАЗ с прицепом улетел в кювет Фото: ГИБДД Свердловской области

МАЗ с прицепом улетел в кювет Фото: ГИБДД Свердловской области

А вот в иномарке «Форд Фьюжене» все погибли. В машине находились двое - на водительском кресле сидел 24-летний мужчина, а на пассажирском - 23-летняя девушка. Молодые люди были женаты. Другие две машины получили механические повреждения, пассажиры не пострадали.

- Ехал со стороны Сортировки по ЕКАДУ, не доезжая 2 километра до поворота на Реж, - воспоминает очевидец ДТП. - Страшная авария. Фура протаранила встречку, легковой автомобиль превратился просто в груду металла на обочине.

В ДТП пострадало четыре автомобиля Фото: ГИБДД Свердловской области

В ДТП пострадало четыре автомобиля Фото: ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным ГИБДД Свердловской области, причина аварии - повреждение переднего левого колеса автомобиля МАЗ.

По словам очевидцев, фура до сих пор лежит в кювете, отчего образовалась большая пробка - все замедляют ход, интересуясь, что произошло.

Фура всё еще лежит в сугробе Фото: Паблик Инцидент/Екатеринбург

Фура всё еще лежит в сугробеФото: Паблик Инцидент/Екатеринбург

ИСТОЧНИК KP.RU

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