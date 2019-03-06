Настоящие уральские женщины и пожар потушат, и воду целому городу вернут

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Урал это не только опорный край державы, но и регион, где живут самые очаровательные женщины России. Наша суровая земля закалила ваш характер, сделав вас нашими надежными спутницами. При этом вы, уральские женщины, сохранили удивительную женскую мягкость, чуткость и терпение.

Мыслитель точно заметил, что «Все в руках человека, а человек в руках женщины»! Сложно представить, каким бы мог стать окружающий мир без вашей красоты, нежности, чуткости, доброты и интуиции. Вы рождаете жизнь и на протяжении всей жизни украшаете ее собой.

При этом вам удается с легкостью решать вопросы даже государственного масштаба: сегодня женщины успешно реализуют себя в промышленности, науке, культуре, экономике, политике, сочетая работу с чисто женскими качествами: душевностью и оптимизмом.

От вашей жизненной позиции, от вашего настроения во многом зависит благополучие региона. Мы,

мужчины, будем всячески поддерживать и оберегать вас, вдохновляясь вашей заботой, вниманием и сердечной теплотой.

В этот весенний день позвольте пожелать вам счастья, благополучия, любви, понимания родных и близких, профессиональных успехов, исполнения желаний. Радостного весеннего настроения и лучезарной улыбки всем вам, наши дорогие уралочки!

С наилучшими пожеланиями, депутаты фракции ЛДПР

в Законодательном собрании Свердловской области

Михаил Зубарев, Александр Коркин, Павел Мякишев, Кирилл Некрасов.

Женщин поздравили мужчины-депутаты

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД СВОИМИ РУКАМИ

Анна Стрельникова, диспетчер отдела эксплуатации и ремонта транспорта, уже 30 лет трудится на ЕЖК.

Знаете «шелопаевскую» аллею? Хорошо помню, как в мой первый рабочий день на комбинате весь транспортный отдел под руководством начальника цеха Геннадия Бушуева и заместителя начальника Валерия Шелопаева заложил эту аллею.

Ямки под саженцы сосен и берез копали все, начиная от мастеров и диспетчеров и заканчивая руководителями. А сейчас только взгляните на эту красавицу аллею! Какие деревья вымахали!

Вообще, меня поразили ухоженность и красота территории завода. После других предприятий я как будто попала в другой мир. Миновал проходную и кругом цветочные клумбы, чистота и уют. И важно, что люди по своей инициативе поддерживали этот порядок. Приносили из дома цветы, после смены вечером поливали и ухаживали за растениями. Наши люди относятся к заводу и территории как к своему дому. Это особенность ЕЖК!

Зеленый город своими руками

ДЛЯ НАСТОЯЩЕЙ ЖЕНЩИНЫ НЕТ ПРЕГРАД

Александрине Хаитовой 43 года. Она мама четверых детей. Двое из них родились здоровыми, а другим двум врачи поставили диагноз «аутизм». Если говорить медицинским термином, то «расстройство аутического спектра» (РАС).

Когда в 2007 году у меня родилась дочка и ей поставили такой диагноз, я ничего не знала об аутизме, вздыхает Александрина. Информации об этом заболевании в России практически не было. Поэтому мы всей семьей погрузились в изучение этой проблемы. А в 2011 году у меня родился четвертый сын. И снова та же история.

Тогда Александрина Хаитова вместе с мужем на собственные средства создала центр «Я особенный», чтобы помогать родителям, которые столкнулись с той же бедой. За семь лет женщина проделала титанический труд: подобрала специалистов, разработала информационные порталы, создала школу и программу профессиональной переподготовки для родителей, организовала дистанционную поддержку и кружки.

Александра Харитонова

У детей с РАС поврежден или недоразвит головной мозг. В отличие от сверстников они не получают навыки и знания из окружающей среды. Им нужна комплексная поддержка, объясняет Александрина. Без нее у страдающих аутизмом будут проблемы с речью, коммуникацией и окружающим миром. Например, вместо просьбы ребенок начнет кричать или кусать свою руку до крови, чтобы получить что-то. Он может повторять действия: махать перед лицом руками, дергать дверную ручку. Я очень боюсь за будущее детей. Поэтому работаю семь дней в неделю. Аутисты такие же люди, если их поддерживать и правильно вести по жизни, они могут быть самостоятельными и даже создавать свои семьи. Таких примеров масса! В нашем центре все построено на родительском энтузиазме.

Проекты фонда растут вместе с детьми Александрины. Сейчас ее сыну 8, а дочери уже 12. Скоро она поедет на курсы по «сопроводительному проживанию». Эти знания помогут ей и другим родителям научить детей жить самостоятельно.

ТАЛАНТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА ТАЛАНТЛИВА ВО ВСЕМ!

Так можно сказать и про нашу следующую героиню. Эльвире Красноперовой из города Реж 57 лет. В молодости она 16 лет проработала на швейной фабрике, а сегодня трудится на Режевском хлебокомбинате.

- Я приехала из Серова. Когда училась в школе, мама постоянно твердила: иди в кулинарное училище. Если женщина умеет вкусно готовить не пропадет! - говорит Эльвира Васильевна. А я хотела на швейную фабрику. Ради нее и приехала в Реж. Уйти пришлось, когда зарплату нам стали выдавать крутками. Говорили: продавайте их в деревнях, вот вам и деньги. Время было сложное. Тогда я ушла на хлебокомбинат это было единственное предприятие в городе, где платили деньги.

Эльвира Красноперова

На хлебокомбинате Эльвира Васильевна устроилась поначалу кастеляншей: вручную стирала рабочую форму и выдавала сотрудникам. Через полтора года у завода выросли объемы заказов потребовались работники в новые цеха. И Эльвира Васильевна перешла к кондитерам, где стала печь торты.

- Я постоянно училась технологии. Мы посещали лекции, - объясняет Эльвира Васильевна. Я и сама учила новых работников правильно варить сиропы, устанавливать температуру. В работе мне больше всего нравится конечный результат: в этом году я ездила в Серов и специально зашла в магазин, чтобы сравнить наши батоны с местной выпечкой. Наши лучше!

В ноябре Эльвира Васильевна отмечает круглую дату 25 лет работы на Режевском хлебокомбинате. Сегодня она, как и раньше, выходит на смену днем и ночью. Следит, чтобы хлеб и выпечка были отменного качества. Ее и не пугает работа в движении около 15 лет Красноперова занималась бегом. У нее есть награды, грамоты и места на доске почета. Сегодня ударница носит почетное звание ветерана труда.

СТЮАРДЕССА «УРАЛЬСКИХ АВИАЛИНИЙ»: САМОЛЕТ НАБИРАЛ ВЫСОТУ, КОГДА ПАССАЖИРКА ПОЖАЛОВАЛАСЬ НА БОЛИ

Некоторые пассажиры ошибочно считают, что работа бортпроводников ограничивается приветствием (обязательно с улыбкой) и раздачей питания. Однако главная задача хрупких девушек в форме безопасность пассажиров. В случае нештатной ситуации они должны грамотно организовать эвакуацию, оказать первую медицинскую помощь и даже принять роды.

В начале июля 2018 года на борту самолета «Уральских авиалиний» родился мальчик. Бортпроводникам пришлось на время стать бригадой акушеров.

- Самолет набирал высоту, когда пассажирка пожаловалась на боли. Выяснилось, что у нее отошли воды и начались схватки. Я как самая опытная вызвалась принимать малыша. Кстати, аптечка каждого самолета включает набор для принятия родов. Пользоваться ей нас обучают на первичной подготовке, - вспоминает стюардесса «Уральских авиалиний» Татьяна Юрьева.

Пока лайнер разворачивался обратно в город вылета, члены экипажа освободили ряд кресел, устроили там роженицу.

Татьяна Юрьева

- Команда у нас получилась слаженная. Сделали все правильно. О том, что ребенок семимесячный и роды преждевременные, я узнала, лишь когда увидела малыша он был совсем маленький, два с лишним килограмма, - говорит Татьяна.

С того момента, как беременная Светлана пожаловалась экипажу на боли, и до того, как ребенок оказался в руках бортпроводницы, прошло не более десяти минут. На взлетнопосадочной полосе нас уже ждала скорая. Маму и малыша передали врачам, которые доставили их в роддом.

- Интересно, что это был один из моих первых рейсов. Я устроилась в авиакомпанию за три месяца до этого случая, - рассказывает Татьяна Юрьева.

По словам стюардессы, помимо родов, нештатных ситуаций на борту у нее не случалось. Напротив, как признается Татьяна, профессия увлекла ее с головой.

- Мне очень нравятся европейские направления. Очень рада, что предстоящим летом начнутся командировки во Францию: в города Бордо и Монпелье из Домодедово. Авиакомпания как раз открывает туда новые прямые рейсы, - говорит Татьяна Юрьева.

СУХОЛОЖСКАЯ СУПЕРВУМЕН

Пять лет назад Сухой Лог переживал непростые времена: из-за крупной аварии на водоводе 35-тысячный город остался без воды. И речь шла не о единичном порыве, который можно наскоро залатать, проблема была намного серьезнее: требовалось в сжатые сроки, в январе, заменить большой участок труб и вернуть воду в город.

Во время ЧС в городе был создан штаб: министры, коммунальщики и даже военные. Серьезные мужики в основном. При входе на заседание взгляд цеплял следующую картинку: серьезные мужчины, чертежи и… белокурая, миниатюрная женщина, на равных участвующая в обсуждении больного для города вопроса.

Эта женщина Юлия Сергеевна Казанцева, заместитель директора управляющей компании «Сухоложская». В том коммунальном коллапсе она отвечала за мониторинг аварий, координацию действий ЖЭУ, развоз воды по нуждающимся. Работать ей приходилось по 12 14 часов в день. При этом дома ее ждал муж, сын-школьник и полуторагодовалый малыш. Сейчас она с улыбкой вспоминает те адские две недели, но тогда ей было непросто.

Несмотря на административную должность, Юлию часто можно застать «в полях». Рванула ли труба, затопив подвал, подтопил ли двор стремительно тающий снег она будет на месте мгновенно, принимая решения, как поступить, чтобы быстрее исправить ситуацию.

Юлия Казанцева

Благодаря активности и неравнодушию Юлию Казанцеву избрали депутатом. Теперь в городской Думе она курирует жилищно-коммунальные вопросы и благоустройство.

При всей занятости она успевает заниматься домом, нежно любя своих сыновей. Младший, Иван, радует маму артистизмом, с детской непосредственностью читая стихи.

Всегда подтянутая, в элегантных украшениях, даже на коммунальной аварии среди слесарей-мужчин она остается женщиной.

Мы рады, что в нашей компании есть такая женщина-движок. Скорая, энергичная, справедливая, неравнодушная. Блестящий экономист и заботливый руководитель.

Юлия Сергеевна! Желаем вам женского цветения и счастья! И пусть в ваших трудовых буднях будет поменьше неприятных сюрпризов!

КАК ВСЕ УСПЕВАЕТ – ЗАГАДКА!

Есть женщины, глядя на которых задаешься вопросом: как возможно все это вместить в одного человека? Как одновременно можно до тонкостей разбираться в «мужской» теме, руководя целым предприятием, и оставаться женщиной до мозга костей?

Людмила Владимировна Комаровская, вся ее многогранная натура, постоянно заставляет размышлять над полифоничностью женской природы. Более 40 лет в энергетике, пройдя путь от слесаряэлектромонтажника до начальника управления формирования балансов в АО «Комэнерго». Нет задачи в вопросе транспортировки электроэнергии, которая ей не по силам. Причем, что удивительно, ей не становится скучно в работе, ее глаз по-прежнему горит. Это выражается в ее интересе к новинкам и достижениям технического прогресса, отсутствии лени при внедрении новых технологий и методик. Она не страшится изменений, наоборот, приветствует их в работе!

Людмила Комаровская

Как и многие современные женщины, Людмила Владимировна интересуется здоровым питанием и спортом, поэтому женственные платья ее непременная визитная карточка. Сама шьет куколтильд, пополняя свою коллекцию куклами собственного производства.

Постигая премудрости энергетики, не забывает о семье: воспитала двоих детей, до дрожи любит своих внучек. Радостная, общительная, очень уютная женщина, в чьем доме всегда рады гостям.

Во всех начинаниях поддерживает мужа: в путешествие на машине по России, по ее заповедным, малоизвестным местам легко, на рыбалку на Волгу запросто. Как все успевает для нас загадка.

В женский праздник мы желаем нашей дорогой начальнице не меняться, продолжая направлять наш коллектив женственной, но уверенной рукой.

ИЗ ДОРОГОГО РЕСТОРАНА НА НОВО-СВЕРДЛОВСКУЮ ТЭЦ

Работа на тепловой электростанции не каждому мужчине будет по плечу, но для наших дам не существует преград! Знакомьтесь, машинист насосных установок Ново-Свердловской ТЭЦ Антонина Леонова. Ее главная задача следить за работой систем, чтобы они вовремя включались. Наша героиня девять лет работала управляющей в дорогом ресторане, но неожиданно решила круто изменить свою жизнь.

- В прошлом году знакомые помогли мне устроиться в охрану станции, - рассказывает Антонина. Там я трудилась несколько месяцев, потом меня перевели на работу с насосами. Сначала было очень тяжело понять принцип функционирования машин, но я справилась. По большей части эта работа требует физических усилий. В случае ЧП нам приходится спускаться на пять метров вниз к установкам и вручную настраивать их, и, честно говоря, это тяжело.

Антонина Леонова

Одна рабочая смена длится 12 часов: две в день и один выходной, затем одна в ночь три выходных.

Дома Антонину поддерживает 22-летняя дочь: помогает готовить и прибираться. К слову, в этом году машинист открылась для своих родных с новой стороны, когда пришла на кастинг для обладательниц пышных форм. Она уверена, что женщине никогда не поздно встретить любовь всей жизни и осуществить давние мечты. В свободное время Антонина любит гулять с дочкой и сочинять стихи.