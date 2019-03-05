2019-03-05T11:32:49+03:00
Звезды

Певица Монеточка спела гимн СССР на фоне флага США

Видео она выложила в Instagram
Олег Галимов
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Осенью ее внесли в «черный список» прокуратурыОсенью ее внесли в «черный список» прокуратурыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральская певица Елизавета Гырдымова, известная больше как Монеточка, спела гимн СССР на фоне американского флага. Видео из США она опубликовала в stories своего Instagram. Сейчас Гырдымова снимает за рубежом клип, но на какую песню пока неизвестно.

Судя по всему на карьере восходящей звезды никак не отразились санкции со стороны прокуратуры, которая внесла ее в «черный список» исполнителей вместе с такими исполнителями как «Элджей», Jah Khalib и Matrang.

Монеточка поет гимн СССР в США.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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