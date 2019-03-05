2019-03-05T10:11:54+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ в Челябинске провел конференцию «Практикум для предпринимателей. Как прокачать свой бизнес»

Участниками мероприятия стали более 50 гостей
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Фото: предоставлено БанкомФото: предоставлено Банком
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Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ совместно с Фондом развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса» провел бесплатную конференцию для представителей бизнеса «Практикум для предпринимателей. Как прокачать свой бизнес».

Участниками конференции стали более 50 гостей, в числе которых представители государственных и общественных организаций, малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, а также топ-менеджеры и владельцы предприятий.

Фото: предоставлено Банком

Фото: предоставлено Банком

Основными темами мероприятия стали инструменты поддержки бизнеса и актуальные тренды в сфере законодательства. Кроме того, предприниматели узнали лайфхаки по привлечению клиентов, обсудили бизнес-тенденции и смогли принять участие в практиках для развития личных качеств руководителя.

С приветственной речью на открытии мероприятия выступили Директор по развитию Фонда развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса» Алёна Шорохова и территориальный директор Банка УРАЛСИБ в Челябинске Елена Кукк. Об изменениях в законодательстве для бизнеса в текущем году рассказал начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Челябинской области Никита Шпаковский.

Фото: предоставлено Банком

Фото: предоставлено Банком

Руководитель «Студии имиджа речи Ольги Ходаковой», член Российской общественной академии голоса Ольга Ходакова провела мастер-класс, посвященный имиджу голоса успешного руководителя. Постоянный спикер Университета бизнеса УРАЛСИБ, IT-эксперт портала Textback.ru и со-основатель Test-drive club Даниил Баженов рассказал предпринимателям про чат-боты и мессенджеры. Эксперт в области индустриальных и потребительских трендов Мария Скалкина рассказала слушателям, как самостоятельно выявить тренды и вывести на рынок продукт или услугу, которая будет пользоваться популярностью. С презентацией на тему «Лизинг как инструмент развития бизнеса» выступил руководитель Уральского дивизиона ГК «Интерлизинг» Руслан Малаев.

Фото: предоставлено Банком

Фото: предоставлено Банком

Банк УРАЛСИБ на мероприятии также представляли начальник Управления дистанционных продаж департамента развития и продаж малого бизнеса Олег Глушаков и управляющий директор по Уральскому региону Департамента развития и продаж малого бизнеса Ольга Бакина. Спикеры рассказали о том, как предпринимателю расти внутри Банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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