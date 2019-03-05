2019-03-05T07:24:19+03:00
Происшествия

Исповедь нигерийского сутенера из ИК-10 Екатеринбурга: Я уже 11 лет не видел семью

Эммануэль уверен, что теперь знает, как жить по правилам
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
Эммануэль в тюремной робе Фото: ГУФСИН России по Свердловской областиЭммануэль в тюремной робе Фото: ГУФСИН России по Свердловской областиФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Сейчас среди заключенных исправительных колоний Свердловской области проходит творческий конкурс видеороликов «Увлеченные люди». Кто-то на камеру читает стихотворения, рисует, вырезает узоры на деревянных дощечках и создает макеты кораблей, а вот нигириец из ИК-10 Итуа Осаги Эммануэль читает рэп. На свободе он работал в Санкт-Петербурге ди-джеем и проводил вечеринки. А еще промышлял сутенерством.

Эммануэль вместе со своими друзьями из Нигерии создал притон, где торговал телами чернокожих девушек. Приглашал соотечественниц подзаработать, а потом склонял к занятию проституцией. Причем уйти в любой момент путаны не могли - нужно было отработать миллион рублей. В 2014 году одна из девушек сбежала, но далеко уйти не смогла - Исуа и его «коллеги по бизнесу» нашли африканскую жрицу любви, избили и потребовали отдать неотработанные деньги. Летом 2014 года 24-летнего Эммануаля осудили за «Вымогательство» и «Похищение человека». Посадили на 10 лет.

Осужденный нигириец Исуа Эммануэль из исправительной колонии в Екатеринбурге.Молодой человек рассказал, чем занимался на свободе и что дает ему силы жить сейчас. Это рэп и спорт. Видео предоставлено ГУФСИН России по Свердловской областиДарья Рябова

Нигириец уверен, что уже исправился и понял, как правильно жить Фото: ГУФСИН России по Свердловской области Фото: скрин с видео

Нигириец уверен, что уже исправился и понял, как правильно жить Фото: ГУФСИН России по Свердловской областиФото: скрин с видео

Вот уже пять лет нигириец отбывает срок в исправительной колонии № 10 в Екатеринбурге. Даже за решеткой он продолжает заниматься музыкой и верит в то, что стал другим.

- Раньше на воле у меня был очень плохой характер, - признается Итуа Осаги Эммануэль. - Пока сидел здесь, я изменился и уже не считаю себя таким. Сейчас понимаю, что такое жить правильно и жить по правилам. Поначалу было сложно адаптироваться. Но администрация колонии дает нам возможность меняться. У нас есть музыкальная студия, где мы профессионально занимаемся музыкой.

Исуа записывает рэп, сидя за решеткой Фото: ГУФСИН России по Свердловской области Фото: скрин с видео

Исуа записывает рэп, сидя за решеткой Фото: ГУФСИН России по Свердловской областиФото: скрин с видео

Там Исуа и записывает свои рэп-хиты. А еще занимается спортом. С легкостью поднимает большие веса, тащит за собой внедорожник и переворачивает огромное колесо тяжеловеса. На воле нигириец занимался боксом, но после травмы завязал. «Помню, последнюю свою награду получил в 2011 году. Да, это была последняя награда...», - с сожалением вспоминает Эммануэль. Видно, что грустит о прошлом, когда занимался музыкой и побеждал в боях.

Глядя на молодого человека сейчас, сложно сказать, что когда-то он мог пытать девушку раскаленным утюгом. У Эммануэля осознанный и в некоторые моменты даже грустный взгляд. За годы тюрьмы он выучил русский и может рассказать о наболевшем. Так сказать, исповедаться чуть ли не со слезами на глазах.

Исуа во время задержания пять лет назад Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Исуа во время задержания пять лет назад Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

- Почти 11 лет я не видел семью, - с сожалением произносит Эммануэль. - Хочу создать свою семью, хочу детей. Хочу трудиться. Хочу показать миру, что я изменился и способен на хорошие поступки.

Сидеть африканскому рэперу осталось еще половину срока. Возможно, за это время парень, и правда, исправится. Ведь, как считает Александр Левченко, начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области, «творчество пробуждает качества, которые, возможно, уберегут бывших заключенных на свободе от совершения новых преступлений».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Замдиректора энергетической компании застрелили в подъезде собственного дома в Орске
Киллер в плаще с капюшоном поджидал мужчину на лестничной клетке, выстрелил в упор и убежал, а потом вернулся, чтобы произвести контрольный выстрел. 38-летний энергетик скончался на месте [видео]
Крымский писатель, сын которого в Москве убил жену и сына: «Что там случилось, не знаю, но женщины иногда могут вывести из себя»
34-летний Савва Никитин, который жестоко расправился со своей семьей и попытался свести счеты с жизнью, оказался сыном писателя из Ялты Александра Никитина. Он дал интервью «Комсомолке» [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Люди хорошие: «Гоблин» побывал в Екатеринбурге на дискуссионной площадке «Прямая линия»
Люди хорошие: «Гоблин» побывал в Екатеринбурге на дискуссионной площадке «Прямая линия»
В Екатеринбурге ресторатор может сесть на 6 лет из-за огромного долга по налогам
На Урале мужчине дали три года условно за то, что он во время охоты застрелил приятеля
Мэр Екатеринбурга грозится уволить глав районов, если они не очистят город от снега
В Екатеринбурге могут построить пять новых дворцов спорта и студенческий городок
Из Екатеринбурга самолеты начнут летать в Калугу прямым рейсом
Медики начали консультировать уральцев по Интернету
В Екатеринбурге полиция задержала мужчин, похитивших платежный терминал
В Екатеринбурге на этой неделе наступит оттепель и пройдут дожди
Проверка слуха: в центре Екатеринбурга толпа подростков напала на женщину с ребенком