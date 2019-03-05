Исповедь нигерийского сутенера из ИК-10 Екатеринбурга: Я уже 11 лет не видел семью

Сейчас среди заключенных исправительных колоний Свердловской области проходит творческий конкурс видеороликов «Увлеченные люди». Кто-то на камеру читает стихотворения, рисует, вырезает узоры на деревянных дощечках и создает макеты кораблей, а вот нигириец из ИК-10 Итуа Осаги Эммануэль читает рэп. На свободе он работал в Санкт-Петербурге ди-джеем и проводил вечеринки. А еще промышлял сутенерством.

Эммануэль вместе со своими друзьями из Нигерии создал притон, где торговал телами чернокожих девушек. Приглашал соотечественниц подзаработать, а потом склонял к занятию проституцией. Причем уйти в любой момент путаны не могли - нужно было отработать миллион рублей. В 2014 году одна из девушек сбежала, но далеко уйти не смогла - Исуа и его «коллеги по бизнесу» нашли африканскую жрицу любви, избили и потребовали отдать неотработанные деньги. Летом 2014 года 24-летнего Эммануаля осудили за «Вымогательство» и «Похищение человека». Посадили на 10 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/695359" frameborder="0"></iframe> Осужденный нигириец Исуа Эммануэль из исправительной колонии в Екатеринбурге.Молодой человек рассказал, чем занимался на свободе и что дает ему силы жить сейчас. Это рэп и спорт. Видео предоставлено ГУФСИН России по Свердловской областиДарья Рябова

Нигириец уверен, что уже исправился и понял, как правильно жить Фото: ГУФСИН России по Свердловской областиФото: скрин с видео

Вот уже пять лет нигириец отбывает срок в исправительной колонии № 10 в Екатеринбурге. Даже за решеткой он продолжает заниматься музыкой и верит в то, что стал другим.

- Раньше на воле у меня был очень плохой характер, - признается Итуа Осаги Эммануэль. - Пока сидел здесь, я изменился и уже не считаю себя таким. Сейчас понимаю, что такое жить правильно и жить по правилам. Поначалу было сложно адаптироваться. Но администрация колонии дает нам возможность меняться. У нас есть музыкальная студия, где мы профессионально занимаемся музыкой.

Исуа записывает рэп, сидя за решеткой Фото: ГУФСИН России по Свердловской областиФото: скрин с видео

Там Исуа и записывает свои рэп-хиты. А еще занимается спортом. С легкостью поднимает большие веса, тащит за собой внедорожник и переворачивает огромное колесо тяжеловеса. На воле нигириец занимался боксом, но после травмы завязал. «Помню, последнюю свою награду получил в 2011 году. Да, это была последняя награда...», - с сожалением вспоминает Эммануэль. Видно, что грустит о прошлом, когда занимался музыкой и побеждал в боях.

Глядя на молодого человека сейчас, сложно сказать, что когда-то он мог пытать девушку раскаленным утюгом. У Эммануэля осознанный и в некоторые моменты даже грустный взгляд. За годы тюрьмы он выучил русский и может рассказать о наболевшем. Так сказать, исповедаться чуть ли не со слезами на глазах.

Исуа во время задержания пять лет назад Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

- Почти 11 лет я не видел семью, - с сожалением произносит Эммануэль. - Хочу создать свою семью, хочу детей. Хочу трудиться. Хочу показать миру, что я изменился и способен на хорошие поступки.

Сидеть африканскому рэперу осталось еще половину срока. Возможно, за это время парень, и правда, исправится. Ведь, как считает Александр Левченко, начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области, «творчество пробуждает качества, которые, возможно, уберегут бывших заключенных на свободе от совершения новых преступлений».