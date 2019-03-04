Уральские промоутеры приостановили контракт со скандальным бойцом Александром Емельяненко после пьяного ДТП

Руководство RCC Boxing Promotions приняло решение приостановить контракт с бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко. Титулованный спортсмен был пойман пьяным за рулем в минувшие выходные в Кисловодске и получил 10 суток ареста.

Все началось с парковки золотого Mercedes на тротуаре, а закончилось погоней и аварией. Теперь Емельяненко пропустит свой следующий бой, который должен был пройти на Урале 4 мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/694948" frameborder="0"></iframe> Пьяного Емельяненко задержали после ДТП.Пьяного бойца ММА Александра Емельяненко задержали после двойного ДТП

- Боя Емельяненко в Челябинске точно не будет, но на проведение турнира это не повлияет. Мы формируем кард, в ближайшее время будет известно, кто возглавит шоу, - рассказал исполнительный директор RCC Николай Клименко. - Сегодня мы разговаривали с Александром, обсудили вопрос с отменой боя. Контракт с лигой не расторгнут, но пока приостановлен».

К слову, это не первые проблемы с законом у Александра: в 2014 году он проходил обвиняемым по делу об избиении и изнасиловании 26-летней домработницы. Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы, но в 2016 году заменил реальный срок на исправительные работы.