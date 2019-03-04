2019-03-04T13:45:42+03:00
Экономика

Перевозки пассажиров на СвЖД в феврале 2019 года выросли на 1,5%

За месяц с вокзалов и станций отправили 1,9 миллиона человек
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Пассажирооборот на Свердловской магистрали растетПассажирооборот на Свердловской магистрали растетФото: Алексей БУЛАТОВ
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По оперативным данным, в феврале 2019 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 1,9 млн пассажиров, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 1,4 млн пассажиров (+0,9%), в дальнем следовании – 0,5 млн (+3%). Пассажирооборот на СвЖД в феврале 2019 года составил 588,9 млн пасс-км, что на 0,3% больше февраля 2018 года.

Всего за январь-февраль 2019 года отправлено 4,1 млн пассажиров, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 2,9 млн пассажиров (+1,3%), в дальнем следовании – 1,2 млн (+1,4%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2019 года уменьшился на 0,8% к уровню прошлого года и составил 1,4 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД», по оперативным данным, в феврале 2019 года перевезено более 83,1 млн пассажиров, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 76,5 млн пассажиров, в дальнем следовании – 6,6 млн. Пассажирооборот в феврале 2019 года составил 7,1 млрд пасс-км, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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