Зэки Нижнего Тагила записали кавер на песню «Lily Was Here»

В исправительной колонии Нижнего Тагила №12 двое инициативных мужчин создали музыкальную группу с многообещающим названием «Эверест». Осужденные времени зря не теряли и продуктивно поработали над репертуаром. Сейчас у них в арсенале появился кавер на песню «Lily Was Here», созданную еще в 1989 году саксофонисткой Кэнди Далфер и гитаристом Дэвидом Стюартом. Правда, инструменты при исполнении известной композиции музыканты заменили на баян и электрогитару.

- Мы подготовили кавер на бессмертную композицию Candy Dulfer и Dave Stewart «Lily Was Here», - презентовали свое выступление осужденные Денис Поларшинова и Евгений Кудрин. И взялись за музыкальные инструменты.

Мужчины настолько наслаждались процессом, что от удовольствия закрывали глаза и улыбались. Получилось очень душевно.

Мужчины часто исполняют песни по праздникам Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

- Вся подготовка заняла около месяца, - вспоминает Александр Левченко, начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области. - Сами написали ноты, долго тренировались, сыгрывались, пытаясь соединить в одной композиции два несовместимых музыкальных инструмента.

В вокально-инструментальном коллективе «Эверест» участвует еще несколько заключенных. Мужчины постоянно выступают на конкурсе талантов, записывают клипы, пишут песни на собственные стихи и осваивают новые виды музыкальных инструментов. А исправительной колонии № 53 в Верхотурье заключенные проводят спектакли и литературные вечера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/695242" frameborder="0"></iframe> Осужденные в Нижнем Тагиле исполняют сover версия композиции Candy Dulfer и Dave Stewart Lily Was Here.На сцене - гитарист и баянист. Видео: ГУФСИН РФ по Свердловской области

- Во всех колониях Свердловской области с осужденными занимаются воспитательными работами, максимально привлекая их к занятию творчеством, - рассказывают в пресс-службе ГУФСИН. - Творчество пробуждает качества, которые, возможно, помогут на свободе избежать совершения новых преступлений.