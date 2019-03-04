2019-03-04T13:38:37+03:00
Общество

Зэки Нижнего Тагила записали кавер на песню «Lily Was Here»

Мужчины сыграли трек на баяне и электрогитаре
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
Заключенные постоянно занимаются музыкой Фото: ГУФСИН России по Свердловской областиЗаключенные постоянно занимаются музыкой Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
Изменить размер текста:

В исправительной колонии Нижнего Тагила №12 двое инициативных мужчин создали музыкальную группу с многообещающим названием «Эверест». Осужденные времени зря не теряли и продуктивно поработали над репертуаром. Сейчас у них в арсенале появился кавер на песню «Lily Was Here», созданную еще в 1989 году саксофонисткой Кэнди Далфер и гитаристом Дэвидом Стюартом. Правда, инструменты при исполнении известной композиции музыканты заменили на баян и электрогитару.

- Мы подготовили кавер на бессмертную композицию Candy Dulfer и Dave Stewart «Lily Was Here», - презентовали свое выступление осужденные Денис Поларшинова и Евгений Кудрин. И взялись за музыкальные инструменты.

Мужчины настолько наслаждались процессом, что от удовольствия закрывали глаза и улыбались. Получилось очень душевно.

Мужчины часто исполняют песни по праздникам Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

Мужчины часто исполняют песни по праздникам Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

- Вся подготовка заняла около месяца, - вспоминает Александр Левченко, начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области. - Сами написали ноты, долго тренировались, сыгрывались, пытаясь соединить в одной композиции два несовместимых музыкальных инструмента.

В вокально-инструментальном коллективе «Эверест» участвует еще несколько заключенных. Мужчины постоянно выступают на конкурсе талантов, записывают клипы, пишут песни на собственные стихи и осваивают новые виды музыкальных инструментов. А исправительной колонии № 53 в Верхотурье заключенные проводят спектакли и литературные вечера.

Осужденные в Нижнем Тагиле исполняют сover версия композиции Candy Dulfer и Dave Stewart Lily Was Here.На сцене - гитарист и баянист. Видео: ГУФСИН РФ по Свердловской области

- Во всех колониях Свердловской области с осужденными занимаются воспитательными работами, максимально привлекая их к занятию творчеством, - рассказывают в пресс-службе ГУФСИН. - Творчество пробуждает качества, которые, возможно, помогут на свободе избежать совершения новых преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Из Екатеринбурга самолеты начнут летать в Калугу прямым рейсом
Медики начали консультировать уральцев по интернету
В Екатеринбурге полиция задержала мужчин, похитивших платежный терминал
В Екатеринбурге на этой неделе наступит оттепель и пройдет дожди
Проверка слуха: в центре Екатеринбурга толпа подростков напала на женщину с ребенком
Уральская сеть кондитерских потеряла больше шести миллионов рублей из-за бухгалтера
В Екатеринбурге на Широкой Речке сгорела двухэтажная баня
В уральском городе Лесной мужчина выбросил кота с четвертого этажа
Свердловчанину грозит 20 лет колонии за интимную переписку с 9-летней девочкой из Якутии
В Екатеринбурге у мужчины, который не платил алименты ребенку, забрали ВМW Х6
«Вы должны самоуничтожиться»: Рок-певица из Екатеринбурга набросилась на Цукерберга из-за блокировки в Facebook
В 2019 году в Екатеринбурге соберется Российский национальный конгресс кардиологов
На трассе Екатеринбург-Тюмень временно перекрыто движение
В Екатеринбурге прошел митинг против мусорной реформы
"Стало рождаться меньше дебилов и инвалидов": Ройзман поздравил Горбачева с днем рождения и поблагодарил его за "сухой закон"
ГАИ разыскивает очевидцев жесткой аварии, в которой пострадал пешеход
В Екатеринбурге предлагают установить скульптуру Николаю Карполю и «Уралочке»
Более 3 миллиардов рублей направят на ремонты дорог Свердловской области в 2019 году
В ДТП в Екатеринбурге пострадал ребенок-пассажир
ХК «Автомобилист» впервые в истории одержал три победы в серии плей-офф
Жители Екатеринбурга вышли обнимать сквер у Театра драмы, протестуя против строительства храма
Дети из карпинского детского дома посетили матч «Урал» – «Зенит»
«По Крапивину нужно ставить балет»: Николай Цискаридзе побывал в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на железнодорожной станции «Уктус» мужчину насмерть сбил поезд
Минздрав провел совещание по проблемам чудо-госпиталя, построенного миллиардером в Нижнем Тагиле