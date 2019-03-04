В Екатеринбурге закрыли школу из-за больного туберкулезом мальчика

В Екатеринбурге закрыли на санитарную обработку школу № 57 на Белореченской. Причиной этого стала обработка всех помещений в связи с выявленным случаем туберкулеза, который нашли у ученика младших классов. Эту информацию подтвердили как в самой школе, так и в городском департаменте образования.

- С сегодняшнего дня все ученики 57-й школы переведены на дистанционное обучение. В течение дня специалисты проведут обработку всех помещений, - сообщили в ведомстве.

По данным «Комсомолки», речь идет об ученике, который давно болеет туберкулезом, но сейчас у него случилось обострение. Его родители уже забрали документы из школы.

Школа № 57 стала известна на Урале после зверского убийства 14-летней школьницы Оли Медведевой. Нападавшим оказался местный предприниматель Андрей Черняев.