2019-03-04T13:38:37+03:00
Общество

В Екатеринбурге закрыли школу из-за больного туберкулезом мальчика

Детей перевели на дистанционное обучение
Олег Галимов
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Фото: «Яндекс.Карты»Фото: «Яндекс.Карты»
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В Екатеринбурге закрыли на санитарную обработку школу № 57 на Белореченской. Причиной этого стала обработка всех помещений в связи с выявленным случаем туберкулеза, который нашли у ученика младших классов. Эту информацию подтвердили как в самой школе, так и в городском департаменте образования.

- С сегодняшнего дня все ученики 57-й школы переведены на дистанционное обучение. В течение дня специалисты проведут обработку всех помещений, - сообщили в ведомстве.

По данным «Комсомолки», речь идет об ученике, который давно болеет туберкулезом, но сейчас у него случилось обострение. Его родители уже забрали документы из школы.

Школа № 57 стала известна на Урале после зверского убийства 14-летней школьницы Оли Медведевой. Нападавшим оказался местный предприниматель Андрей Черняев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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