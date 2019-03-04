2019-03-04T11:13:57+03:00
Звезды

Дима Билан отменил концерт в Екатеринбурге из-за двойного перелома ноги

Поп-исполнителю пришлось перенести операцию
Дарья РЯБОВА
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Билан лег в больницу сразу после питерского концертаБилан лег в больницу сразу после питерского концертаФото: скрин с видео
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Известный исполнитель Дима Билан не приедет в уральскую столицу с концертом. Певец должен был выступить 26 марта на сцене Дворца игровых видов спорта с программой «Планета Билан», но концерт пришлось перенести на неопределенное время. Дело в том, что артист поскользнулся на льду и сломал ногу сразу в двух местах.

На следующий день Билану должны были сделать операцию - вставить пластину, но вместо этого он провел концерт в Санкт-Петербурге. Выступил, как по плану, и сразу же лег в больницу. Но с другими городами такое не прокатит - нужно лечиться.

- Я не отменил и не перенёс шоу на другие даты, а решил просто быть честным с вами и идти до конца, - пишет в соцсети Дима Билан. - Пластину принял решение ставить после шоу, хоть и хирурги были крайне против! И это не геройство!

Певцу пришлось пережить операцию - ему вставили девять шурупов и вживили пластину в лодыжку левой ноги. Сейчас он проходит курс реабилитации, занимается лечебной физкультурой. Катается на коляске на рентген и надеется, что скоро будет бегать.

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Дима Билан попал в больницу с переломом ноги и отменил мартовские концерты
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- Думаем перенести запланированные в марте концерты, - делится в соцсети Дима Билан. - Все, кто купил билеты на мартовское шоу, не переживайте - все сделаем в лучшем виде. Все приобретенные билеты будут действительны на новые даты. Вернуться на сцену хочу со стопроцентной уверенностью и быть на максимуме своих возможностей. Тур начну в апреле. Время, которое дала мне судьба, я использую с пользой - продвинусь в записи нового альбома и запишу новый многообещающий сингл «Про Белые розы».

Отметим, что концерты в Минске и городах Прибалтики пройдут по прежнему графику - с 15 по 26 апреля. Информация по другим городам, в том числе и Екатеринбургу, появится позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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