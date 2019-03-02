2019-03-02T14:58:16+03:00
Спорт

Запахло весной и стыковыми матчами: «Урал» с минимальным счетом уступил «Зениту»

Спустя пять месяцев большой футбол вернулся на «Екатеринбург Арену»
Олег Галимов
Поделиться:
Игра была очень наколеннойИгра была очень наколеннойФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

После весеннего перерыва из «спячки» вышел чемпионат России по футболу. В первом официальном матче года екатеринбургскому «Уралу» предстоял домашний матч против лидера турнира - питерского «Зенита».

Игра стала не только первой официальной для хозяев в 2019 году, но и для стадиона «Екатеринбург Арена», который был закрыт с ноября. Пока «шмели» проводили заключительные сборы на Кипре, «Зенит» успел провести две игры в Лиге Европы, где в упорной борьбе сумел пройти турецкий «Фенербахче» со счётом 3:2 по сумме матчей.

Это был первый матч после зимы - "шмели" проснулись Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это был первый матч после зимы - "шмели" проснулисьФото: Алексей БУЛАТОВ

На стороне гостей также была статистика: начиная с 2012 года сине-бело-голубые всегда обыгрывали «Урал» и лишь однажды сыграли вничью. Ко всему прочему в строй питерцев вернулся левый защитник Юрий Жирков, который в последний раз играл в четвертьфинале ЧМ-2018 против Испании.

ФАНАТОВ НЕ ЖДАЛИ, НО ОНИ ПРИШЛИ

За несколько дней до матча президент «Урала» Григорий Иванов в одном из интервью заявил, что «не стоит ждать уральского фаната на стадионе в марте». Однако, несмотря на слегка морозную погоду на игру пришло более 20 тысяч фанатов, правда их было почти не слышно из-за гула двухсот фанатов из Санкт-Петербурга.

Столько фанатов на арене центрального стадиона никто не ожидал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Столько фанатов на арене центрального стадиона никто не ожидалФото: Алексей БУЛАТОВ

Главной сенсацией стало появление Павла Погребняка в стартовом составе: именитый форвард 10 месяцев не играл после травмы, а его партнеры Владимир Ильин и Андрей Паньков пропускали встречу из-за перебора желтых карточек и условий контракта.

С первых же минут «Зенит» бросился прессинговать на чужой половине поля и старался развивать быстрые контратаки через фланги, а «Уралу» оставалось лишь выжидать своего момента, чтобы подловить соперника на провале в обороне.

В матче было много моментов, когда противники сражались за мяч не на жизнь, а насмерть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В матче было много моментов, когда противники сражались за мяч не на жизнь, а насмертьФото: Алексей БУЛАТОВ

Первая половина встречи прошла в упорной борьбе, чувствовалось, что командам тяжело даётся начало весенней части сезона. Но высокий класс игроков гостей все же дал о себе знать: на 42-й минуте «Зенит» получил право на очередной угловой, а самым расторопным оказался нападающий Сердар Азмун. Ударом головой иранец холоднокровно отправил мяч в правый угол ворот.

НА ПОГРЕБНЯКА НАДЕЙСЯ, А САМ МОМЕНТЫ СОЗДАВАЙ

После перерыва «Зенит» значительно сбавил темп по игре в атаке и спокойно контролировал мяч и ход встречи. «Уралу» не хватало свежести в переходе от защиты к нападению, а поэтому и дальше чем до Погребняка в центральной зоне мяч не доходил.

Игроки "Зенита" оказались в отличной форме - за ними сложно было угнаться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игроки "Зенита" оказались в отличной форме - за ними сложно было угнатьсяФото: Алексей БУЛАТОВ

За три минуты до финального свистка «шмели» попытались организовать последний штурм ворот Андрея Лунева, а на последний угловой даже прибежал вратарь Ярослав Годзюр. Но во второй день марта команде Дмитрия Парфенова не было суждено взять очки в матче с именитым соперником.

После этого поражения в активе екатеринбуржцев всего 22 очка в 18 играх из-за чего они могут опустится с 9 места на 12-е. А там и до зоны стыковых матчей не далеко.

Теперь у «Урала» есть пять дней, чтобы как следует подготовиться к матчу 1/4 Кубка России - 7 марта в Екатеринбург приедет московский «Спартак».

Больше фото с матча «Урал» - «Зенит» здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Реал Мадрид - Барселона 2 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 26 тура чемпионата Испании по футболу
Футбол, матч Реал Мадрид - Барселона. Прямая онлайн-трансляция состоится 2 марта 2019 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 26 тура чемпионата Испании по футболу
Урал - Зенит. 2 марта 2019: Прогноз на матч 18 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Прогноз на матч 18 тура чемпионата российской Премьер-лиги по футболу «Урал» (Екатеринбург) – «Зенит» (Санкт-Петербург). Команды сыграют в субботу, 2 марта в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург-Арена». Начало – в 11.30 (мск)
Новости 24
В Екатеринбурге на железнодорожной станции «Уктус» мужчину насмерть сбил поезд
Минздрав провел совещание по проблемам чудо-госпиталя, построенного миллиардером в Нижнем Тагиле
Обстрел снежками и примерка противогаза: на Урале священники сыграли в войну с детьми
3 марта Екатеринбург накроет метель
Подопечный Тимати и Басты подарил 80-летней фанатке хип-хопа из Екатеринбурга телевизор
Мэр Екатеринбурга попросил депутатов Госдумы помочь достать 20 миллиардов рублей
Житель Екатеринбурга отсудил у туроператора 182 тысячи рублей за то, что так и не полетел в ОАЭ
В Екатеринбурге создатели «финансовой пирамиды» украли у банков почти 48 миллионов рублей
Владельцы карт Visa от УБРиР получили возможность выиграть до 100 тысяч рублей за покупки
Свердловский депутат Госдумы возмутился, что в ресторанах Екатеринбурга курят кальяны
В Екатеринбурге владельца наркопритона посадят на два года
В Екатеринбурге строители на три недели перекроют улицу Техническую
Сергей Карякин перенес мотогонки на льду с городского пруда на ВИЗ
В Музей Свердловского МВД попал архив, в котором расследована история потопления парохода «Марина Раскова» во времена ВОВ
В екатеринбургской школе эвакуировали 200 человек из-за короткого замыкания электропроводки
Паводок на Урале этой весной может начаться, если только в марте будет тепло и выпадет много осадков
На Урале водители грузовиков заплатили шесть миллионов рублей за то, что испортили дороги
«Нужно лететь на открытие Универсиады в Красноярске»: Антон Шипулин прервет поездки по Свердловской области
«Борьба на грани фола»: «Автомобилист» во второй раз обыграл «Трактор»
Житель Екатеринбурга выплатил штраф в 366 тысяч рублей, чтоб не лишиться своей машины
В Верхней Пышме мужчина выбросил щенка с четвертого этажа
К 300-летию Екатеринбурга на Плотинке появится колесо обозрения и памятник святой Екатерины