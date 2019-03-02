Запахло весной и стыковыми матчами: «Урал» с минимальным счетом уступил «Зениту»

После весеннего перерыва из «спячки» вышел чемпионат России по футболу. В первом официальном матче года екатеринбургскому «Уралу» предстоял домашний матч против лидера турнира - питерского «Зенита».

Игра стала не только первой официальной для хозяев в 2019 году, но и для стадиона «Екатеринбург Арена», который был закрыт с ноября. Пока «шмели» проводили заключительные сборы на Кипре, «Зенит» успел провести две игры в Лиге Европы, где в упорной борьбе сумел пройти турецкий «Фенербахче» со счётом 3:2 по сумме матчей.

Это был первый матч после зимы - "шмели" проснулисьФото: Алексей БУЛАТОВ

На стороне гостей также была статистика: начиная с 2012 года сине-бело-голубые всегда обыгрывали «Урал» и лишь однажды сыграли вничью. Ко всему прочему в строй питерцев вернулся левый защитник Юрий Жирков, который в последний раз играл в четвертьфинале ЧМ-2018 против Испании.

ФАНАТОВ НЕ ЖДАЛИ, НО ОНИ ПРИШЛИ

За несколько дней до матча президент «Урала» Григорий Иванов в одном из интервью заявил, что «не стоит ждать уральского фаната на стадионе в марте». Однако, несмотря на слегка морозную погоду на игру пришло более 20 тысяч фанатов, правда их было почти не слышно из-за гула двухсот фанатов из Санкт-Петербурга.

Столько фанатов на арене центрального стадиона никто не ожидалФото: Алексей БУЛАТОВ

Главной сенсацией стало появление Павла Погребняка в стартовом составе: именитый форвард 10 месяцев не играл после травмы, а его партнеры Владимир Ильин и Андрей Паньков пропускали встречу из-за перебора желтых карточек и условий контракта.

С первых же минут «Зенит» бросился прессинговать на чужой половине поля и старался развивать быстрые контратаки через фланги, а «Уралу» оставалось лишь выжидать своего момента, чтобы подловить соперника на провале в обороне.

В матче было много моментов, когда противники сражались за мяч не на жизнь, а насмертьФото: Алексей БУЛАТОВ

Первая половина встречи прошла в упорной борьбе, чувствовалось, что командам тяжело даётся начало весенней части сезона. Но высокий класс игроков гостей все же дал о себе знать: на 42-й минуте «Зенит» получил право на очередной угловой, а самым расторопным оказался нападающий Сердар Азмун. Ударом головой иранец холоднокровно отправил мяч в правый угол ворот.

НА ПОГРЕБНЯКА НАДЕЙСЯ, А САМ МОМЕНТЫ СОЗДАВАЙ

После перерыва «Зенит» значительно сбавил темп по игре в атаке и спокойно контролировал мяч и ход встречи. «Уралу» не хватало свежести в переходе от защиты к нападению, а поэтому и дальше чем до Погребняка в центральной зоне мяч не доходил.

Игроки "Зенита" оказались в отличной форме - за ними сложно было угнатьсяФото: Алексей БУЛАТОВ

За три минуты до финального свистка «шмели» попытались организовать последний штурм ворот Андрея Лунева, а на последний угловой даже прибежал вратарь Ярослав Годзюр. Но во второй день марта команде Дмитрия Парфенова не было суждено взять очки в матче с именитым соперником.

После этого поражения в активе екатеринбуржцев всего 22 очка в 18 играх из-за чего они могут опустится с 9 места на 12-е. А там и до зоны стыковых матчей не далеко.

Теперь у «Урала» есть пять дней, чтобы как следует подготовиться к матчу 1/4 Кубка России - 7 марта в Екатеринбург приедет московский «Спартак».

Больше фото с матча «Урал» - «Зенит» здесь.