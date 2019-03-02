В Екатеринбурге на 9-летнего ребенка с крыши рухнула глыба льда

В Екатеринбурге наледь с крыши рухнула на 9-летнего ребенка. Это произошло в Кировском районе возле дома на улице Данилы Зверева, 16. Мальчик возвращался домой после тренировки. От удара ребенок потерял сознание. С травмами его доставили в детскую городскую больницу.

- Врачи обследовали школьника и отпустили домой для амбулаторного лечения, его жизни ничего не угрожает, - говорят в областном следственном комитете. – Однако следователем СКР назначено судебное медицинское освидетельствование ребенка, чтобы установить тяжесть вреда и характер травм.

Тем временем в прокуратуре выяснили, что жилой дом № 16 расположенный, находится под управлением ЗАО УЖХ «Урал-СТ».

- Уже запрошены документы, чтобы установить сотрудника, ответственного за надлежащее обслуживание и содержание жилого дома, уборку кровли от снега, - отметили в прокуратуре по Свердловской области. – По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, вплоть до дачи уголовно-правовой оценки.