«Точки соприкосновения»: депутаты Госдумы и Гордумы будут вместе решать проблемы Екатеринбурга

В первые месяцы правления Александра Высокинского, который занял пост мэра Екатеринбурга в сентябре прошлого года, в уральской столице обострились старые проблемы. Понятно, что копились они годами, и просто настало время, когда с их решением тянуть дальше некуда.

Зачем нужна совместная работа

В своей работе градоначальник во многих вопросах опирается на Гордуму – именно этот орган служит связкой с простыми жителями: депутаты ведут приемы, собирают жалобы, выступая неким сканером общественных недовольств.

Однако нынешний состав Гордумы существенно обновился, и часть новых депутатов, видимо, пока не понимает механизмов работы по улучшению качества жизни в Екатеринбурге. Тот же молодой коммунист Андрей Пирожков на последнем заседании предложил дать студентам возможность пару раз в день пользоваться общественным транспортом бесплатно. Ни экономических расчетов, ни подробного обоснования, что именно эта категория граждан должна ездить бесплатно, нет. Только пиар и пустой треп.

Более сознательная часть народных избранников решила подключить к обсуждению и последующему решению городских проблем свердловских депутатов Госдумы: все они – уральцы и хорошо знакомы с процессами, которые происходят в мегаполисе.

Первое заседание с участием федеральных политиков в мэрии состоялось 1 марта. На него пришли Андрей Альшевских, Александр Петров, Николай Езерский и Данил Шилков.

«Внутренняя кухня» Госдумы

Многие действительно не понимают, что любая даже незначительная проблема города не решается просто. Для этого нужно четкое и постоянное взаимодействие депутатов и чиновников разного уровня.

О том, как идет работа в Москве, рассказал Андрей Альшевских. Депутат успел поработать и в Гордуме, и областном Заксобрании, а теперь представляет интересы уральцев на федеральном уровне.

Андрей Альшевских раскрыл секреты политкухниФото: Алексей БУЛАТОВ

- Когда начинал работать там, думал, что есть проблема – надо решить. Но все намного сложнее. Инициативы, как правило, обсуждаются во фракционных экспертных советах. Потом документы подаются в Правительство РФ, которое должно выдать заключение. Часто это растягивается на несколько месяцев. Если оно отрицательное, то никто этот законопроект вносить на рассмотрение не будет, после этого начинаются доработки, - говорит парламентарий.

При этом, даже с учетом доработок, шансы на изменение мнения федеральных министерств очень невелики. Для помощи Екатеринбургу Альшевских предложил другой формат: регулярно собираться на заседаниях Гордумы и обсуждать проблемы, потом готовить правильно оформленные документы и представлять в Москву. Это нужно делать при участии областных властей.

- У нас есть повод заявить о себе на столичном уровне – 300-летие города. Давайте его использовать, чтобы получить помощь из федерального бюджета, - подытожил депутат.

Главная проблема - дети

Первую и, пожалуй, самую острую проблему гостям озвучила депутат Гордумы Елена Дерягина. После записи детей в первые классы оказалось, что мест в школах Екатеринбурга катастрофически не хватает.

- Садиков несколько лет назад открыли немало, а вот со школами забуксовали. В микрорайоне Академический не хватает мест, самая тяжелая ситуация – в Краснолесье. Вместо 100 человек по плану там в первые классы подали 386 заявлений. Область нам не помогла. Поэтому нужна помощь Госдумы, - сказала депутат.

Елена Дерягина снова подняла вопрос о школьном питанииФото: Алексей БУЛАТОВ

По ее словам, не лучше ситуация и со школьным питанием: дети в городских школах регулярно травятся некачественной едой. Хочется, чтобы вопросы питания детей не зависели от цены: низкая цена – плохое качество. В Чкаловском районе фирма на 30% скинула цену после конкурса.

На эту претензию отреагировал депутат Госдумы Александр Петров, по мнению которого, в школах должно быть питание, приготовленное в заводских условиях, а не в столовых.

- В Кировской области построили целый завод детского питания и там мало отравлений. Нужна детская еда заводского качества. 66 субъектов Федерации создали штабы по здоровому питанию детей, мы по этой проблеме – в аутсайдерах, - заключил депутат.

Александр Петров считает, что для детского питания нужно строить отдельный завод. Фото: блог депутата Госдумы Андрея Альшевских

В тоже время Андрей Альшевских призвал решать проблемы с местами в школах на уровне области, так как этот вопрос далеко не везде актуален. В Свердловской области и вовсе напряженность возникла только в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

- Это все можно решить на уровне субъектов, но наш региональный Минобраз не хочет брать на себя ответственность.

На чем сошлись?

В итоге депутаты Гордумы и гости из Госдумы решили регулярно встречаться для обсуждения городских проблем. Далее депутаты нижней палаты федерального парламента будут лоббировать интересы Екатеринбурга в Москве на основе письменных запросов и предложений от местных депутатов.