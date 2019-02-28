Очищаем воздух в промышленных масштабах

Битва за воздух

В государственном докладе о состоянии окружающей среды, опубликованном Минприроды РФ в конце 2018 года, говорится, что в 44 городах страны с общим населением в 13,5 миллиона человек уровень загрязнения воздуха характеризуется как высокий и очень высокий. В связи с прогрессирующей проблемой по поручению Минприроды был подготовлен новый проект закона «Об охране атмосферного воздуха». Сегодня принципы государственного управления и эконмические механизмы охраны атмосферного воздуха регулирует постановление, принятое в 1999 году. Параллельно внедряется проект Федеральной службы по надзору в сфере природопользования «Чистый воздух», включающий в себя комплексные планы мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов в атмосферу. Пока в нем принимают участие 12 крупных промышленных центров, однако впоследствии список населенных пунктов будет расширяться.

Что касается Свердловской области, осенью прошлого года здесь разработали «Концепцию природопользования и экологической безопасности Свердловской области на период до 2035 года». Она предполагает постепенное снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу – с 990 тысяч тонн в 2019 году до 940 тысяч тонн в 2035 году.

Курс – на ужесточение

Одним из городов области, где проблема загрязненного воздуха стоит наиболее остро, стал Сухой Лог. По последним исследованиям, на территории городского округа выросли объемы выбросов в атмосферный воздух. За последний год их уровень увеличился на 47 %.

Одно из ведущих предприятий Сухого Лога – завод «Сухоложскцемент». Построенный еще в советское время, в начале 90-х годов он стал частью немецкого концерна Дюккерхофф, входящего в международную группу Буцци Уничем. Иностранные инвесторы традиционно уделяют особое внимание вопросам экологии и здоровья людей в тех местах, где работают производственные площадки компании. Завод в Свердловской области не стал исключением.

Соблюдая российское законодательство, в своей работе «Сухоложскцемент» ориентируется, кроме того, на более жёсткие европейские экологические нормы. На протяжении многих лет предприятие ведет непрерывную деятельность по минимизации вредного влияния промышленных выбросов в окружающую среду. Дважды в год контроль концентрации выбросов проводится с помощью аккредитованной лаборатории Департамента Росприроднадзора по УФО. Санитарно-защитная зона завода составляет 500 метров. По результатам 50 замеров, проведенных в течение 12 месяцев, среднегодовая концентрация пыли в санитарно-защитной зоне составляет 0,01 мг/м3 при условии, что предельно допустимые показатели для жилой территории установлены на уровне 0,3–0,5 мг/м3.

За прошедшее десятилетие на заводе была обновлена система аспирации на технологическом оборудовании, на 15 из 16 цементных силосов заменили пылеулавливающие установки. В 2010 году запустили новую технологическую линию производства цемента сухим способом – фактически самостоятельный, полностью автоматизированный завод с собственной инфраструктурой. С момента пуска на ней действуют фильтры, которые задерживают до 99,8 % выбросов в атмосферу.

В данный момент продолжается реализация программы по снижению уровня пыли, попадающей в атмосферный воздух. В ее рамках будут заменены все большие печные электро- и рукавные фильтры. При выборе поставщика приоритетными факторами для завода стали качество оборудования и степень очистки газопылевых потоков. В начале этого года на клинкерном холодильнике вращающейся печи № 2 уже установлен новый рукавный фильтр взамен существующего. На вращающейся печи № 4 идут работы по установке двух электрофильтров. Всего в период с 2009 по 2018 годы «Сухоложскцемент» инвестировал в проект 740 миллионов рублей.

Модернизация позволит заводу ужесточить собственные требования к выбросам и следовать самым строгим европейским нормам: концентрация пыли в отходящих газах из дымовых труб будет менее 30 мг/м3 при предельно допустимых показателях от 190 до 488 мг/м3. В данный момент предприятие соответствует всем предписаниям российского природоохранного законодательства

– Все экологические проверки подтверждают высокий экологический статус предприятия, – рассказала начальник группы экологического контроля «Сухоложскцемента» Алена Быкова. – Выбросы загрязняющих веществ от деятельности предприятия находятся в допустимых пределах, установленных для каждого источника.

На Пятой технологической линии работают фильтры, которые задерживают до 99,8 % выбросов. Фото: предоставлено компанией

В 7,5 раз меньше

Первые результаты работы по укреплению системы экологической безопасности уже получены. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, в 2018 году завод сократил выбросы в три раза в сравнении с законодательной нормой – 11 286 тонн при разрешенных 35 528 тонн. За 10 лет количество выбросов неорганической пыли снизилось в 7,5 раз – с 4700 тонн в 2008 году до 623 тонн в 2018 году.

– Наш завод является градообразующим предприятием для Сухого Лога. Мы обеспечиваем рабочими местами около 1000 человек, большинство из которых проживает на территории городского округа и его окрестностей, – объяснил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Дюккерхофф Цемент в России Виталий Вагнер. – Компания занимается вопросами экологии и контролирует нормы загрязненности атмосферного воздуха, потому что речь идет о здоровье, в том числе, и наших сотрудников. Совершенствование природоохранных инициатив на законодательном уровне, живой отклик общественности и готовность бизнеса модернизировать производство, снижая тем самым негативное воздействие на окружающую среду, позволят сделать воздух чище, а качество нашей жизни выше.

Наталья Краснова