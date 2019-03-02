2019-03-02T20:42:23+03:00
Происшествия

В ДТП под Нижним Тагилом умерла женщина, пострадал трехлетний ребенок и еще пятеро пассажиров

Пострадавших доставили в реанимацию
Дарья РЯБОВА
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Водитель иномарки не справился с управлением Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской областиВодитель иномарки не справился с управлением Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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На пятнадцатом километре трассы Нижний Тагил - Нижняя Салда вечером 2 марта произошла страшная авария. 61-летний водитель машины Nissan Qashqai не справился с управлением и выехал на встречку. Дорога, к несчастью, была не пустой - по той части трассы ехала другая иномарка Nissan Teana, за рулем которой был 32-летний мужчина.

От мощного столкновения погибла 47-летняя пассажирка этой машины, сидевшая спереди. Удар пришелся именно на ту часть автомобиля, где она находилась. Пострадали и пассажиры машины, которая выехала на встречную полосу. Трёхлетний ребенок, сидевший на заднем сидении в детском кресле. Именно оно и спасло малыша от более тяжелых травм.

- На данный момент с травмами различной степени тяжести в больницы Нижнего Тагила доставили шесть пострадавших в этой аварии, - рассказывают в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. - В связи с происшествием наряды ДПС организовали реверсивное движение с регулировкой для автомобилистов.

Обстоятельства и причины данного происшествия установят в ходе расследования. По окончании полицейские примут решение.

- Чтобы избежать дорожно-транспортные происшествия выбирайте скорость, соответствующую конкретным дорожным погодным условиям, - рекомендуют в Госавтоинспекции Свердловской области. - Принимая во внимание гололед, большую вероятность заносов, плохую видимость из-за снегопадов, не совершать опрометчивых выездов на встречную полосу движения, соблюдать ПДД. Также не забывайте о кресле безопасности для своих детей - оно спасет от травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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